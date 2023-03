Strafmündigkeit - Das Alter darf nicht heruntergesetzt werden!

Der Standpunkt in unserer Sendung von Max Bauer:

Ein 12jähriges Mädchen wird getötet, erstochen und es wird keine Strafe geben. Schwer zu ertragen ist das für eine Gesellschaft und der Tod von Louise aus dem nordrhein-westfälischen Freudenberg mündete auch schnell in die Online-Petition "Verurteilt Luises Mörderinnen!" Doch das geht nicht, Kinder unter 14 Jahren sind nicht schuldfähig. Weshalb nun die politische Forderung im Raum steht: diese Altersgrenze muss herabgesetzt werden. In Frankreich sind es doch auch 12 Jahre und in der Schweiz und England können Kinder ab 10 Jahren verurteilt werden. Ist die deutsche Grenze von 14 Jahren also rein willkürlich? Nein, es gibt Gründe, warum sie so ist wie sie, und warum sie richtig ist. Im deutschen Strafrecht gilt: Bestraft werden kann nur, wer schuldfähig ist. Und Schuld ist einfach ein altmodisches Wort für Verantwortung. Kinder sind nicht voll verantwortlich dafür, was sie tun. Sie sind noch in der Entwicklung. Neurowissenschaftler sagen: Heftige Emotionen und ihre Kontrolle sind noch nicht im Gleichgewicht, teilweise bis 25. Das soll nichts verharmlosen – juristisch und psychologisch. In Freudenberg ist tatbestandlich eine Tötung begangen worden und vermutlich wussten die tatverdächtigen Mädchen auch, dass sie etwas Falsches tun. Aber es gibt einen Unterschied zwischen richtig oder falsch und Recht oder Unrecht. Die volle Verantwortung für Recht oder Unrecht haben Kinder noch nicht. Das hat der Gesetzgeber so entschieden, weil die Härte der Strafjustiz zu jungen Menschen in ihrer Entwicklung noch nicht passt. Denn machen wir uns nichts vor: Die Forderung nach Strafen schon ab 12 zielt auf Sühne und Genugtuung für eine schlimme Tat. Doch Sühne und Genugtuung spielen in unserem Jugendstrafrecht keine Rolle. Dort geht es um nachholende Erziehung. Und die findet für 12jährige Mädchen besser außerhalb und nicht innerhalb eines Jugendknasts statt. Dort bekommen sie es im Zweifeln mit Älteren zu tun, die schon ein hartes Leben hatten und schnell zu falschen Vorbildern werden können. Der Staat kann auch so auf eine Tat wie die von Freudenberg reagieren. Jugendämter und Familiengerichte können schnell handeln und das kann bis zum Entzug des Sorgerechts gehen. Das Strafrecht ist das falsche Mittel, um jungen Menschen Verantwortungsgefühl zu vermitteln. Und volle persönliche Verantwortung ist in unserem Strafrecht nun mal die Voraussetzung für Strafe.