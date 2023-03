Der erste Bischof tritt zurück

per Mail teilen

Papst Franziskus nimmt das Rücktrittsgesuch von Bischof Franz-Josef Bode an.

Im Herbst 2018 kam die sogenannte MHG-Studie heraus - die erste große Untersuchung über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche Deutschlands. In den mittlerweile viereinhalb Jahren, die seitdem verstrichen sind, wurde immer wieder eine Frage gestellt: Wer übernimmt eigentlich für diese Verbrechen die Verantwortung? Heute hat mit Franz-Josef Bode der erste Bischof persönliche Konsequenzen gezogen und ist zurückzutreten. Der Schritt des Osnabrücker Oberhirten, der vor allem für vom Missbrauch Betroffene eine hohe Symbolkraft hat, bedeutet zweierlei: Er war erstens nötig: Denn Bode ist aufgrund eines Gutachtens schwer belastet. Und er zweitens ist wegweisend: Denn wer innerhalb des deutschen Klerus immer noch oder auch künftig mit Vorwürfen bezüglich sexueller Gewalt belastet wird, muss sich an Bode messen lassen.

Doch so mutig, erfreulich und auch richtig der Rücktritt des Osnabrücker Bischofs ist, er wirft gleichzeitig ein eigentümliches Zwielicht auf den Vatikan. Denn es bleibt die Frage, warum Papst Franziskus das Rücktrittsangebot Bodes angenommen hat, die Rücktrittsangebote der Erzbischöfe aus Hamburg und München, Stefan Heße und Reinhard Marx, vor zwei Jahren aber ablehnte. Noch problematischer ist die Situation derzeit im Erzbistum Köln. Denn hier hat Erzbischof Rainer Maria Woelki, der mit einem Großteil seines eigenen Diözesanklerus über Kreuz liegt, dem Papst ebenfalls seinen Rücktritt angeboten. Doch Franziskus hat auch nach mehr als einem Jahr nicht darauf reagiert, und das, obgleich parallel Tausende von Katholiken in und um Köln ihre Kirche aus Ärger verlassen.

Kurzum: Der Rücktritt von Bischof Bode ist sowohl vorbildlich als auch zukunftsweisend. Doch wer angesichts eines solch schwer zu verstehenden Verhaltens des Papstes erklärt, die derzeitige Misere der katholischen Kirche in Deutschland sei zu einem gewissen Teil auch in Rom begründet, dem kann nicht wirklich widersprochen werden.