Der DFB hat den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino nicht gewählt und damit ein mutiges Zeichen gesetzt.

Der DFB applaudiert nicht und verdient deshalb Beifall

Als Junge hat Gianni Infantino wenig Beifall bekommen. Im Gegenteil: er wurde gemobbt. Wegen seiner roten Haare. Diesen seltenen Einblick in sein Seelenleben offenbarte Infantino, als er bei der WM im vergangenen Jahr mal wieder die umstrittenen Gastgeber in Qatar verteidigen musste. Er wisse ganz genau, wie sich die vielen Gastarbeiter fühlen würden. Infantinos Eltern waren in die Schweiz eingewandert, er sei als Gastarbeiterkind in der Schule diskriminiert worden.

Die Haare aber sind längst abrasiert. Es scheint, als habe Infantino auch diesen Teil seiner Vergangenheit abgeschnitten. Eine Karriere als prominenter Funktionär um die fehlende Anerkennung der Jugend einzusammeln? Gegen Infantino ermittelt die Staatsanwaltschaft. Doch seine Beziehungen zur Schweizer Justiz scheinen so fest, dass sich Infantino wohl keine Sorgen machen muss. Warum aber nur? Die einfache Antwort ist, weil der Sport und ganz speziell das Fußballspiel immer im Rampenlicht stattfindet. Politiker und Wirtschaftsbosse stellen sich gar gerne mit dazu.

Stars wie Messi und Ronaldo strahlen und mit Ihnen die, die neben ihnen stehen. Infantino, der Herr über die Fußball-WM, wird hofiert – von Fußballfunktionären, aber auch von Politikern, Staatsoberhäuptern, Königinnen und Scheichs. Das macht Männer wie Gianni Infantino noch wichtiger, als sie sein sollten.

Ein klein wenig Hoffnung macht der Deutsche Fußball Bund. Ja, doch, der DFB, der sich gerne selbst hofiert, der mit dem Männer-Team in Qatar erst protestierte, demonstrativ die Hand vor den Mund halten ließ um dann sang- und im wahrsten Sinne des Worts klanglos auszuscheiden. Dieser DFB mit seinem Präsidenten Bernd Neuendorf leistet Widerstand.

Der DFB hat Infantino nicht gewählt, nicht applaudiert, bei der Wahl, die gar keine war. Der DFB hat damit ein mutiges und vorher angekündigtes Zeichen gesetzt und mit zehn anderen europäischen Ländern erreicht, dass transparenter und intensiver über die Rolle und die Verantwortung der FIFA gesprochen wird.

Die FIFA kündigte an, nun doch einen Bericht zur umstrittenen WM in Katar in Auftrag geben zu wollen. Im April wird Bernd Neuendorf aller Voraussicht nach in das Council der FIFA gewählt, das ist vergleichbar mit einem Regierungskabinett. Erst dann wird sich zeigen, ob der DFB nicht nur Widerstand leistet, sondern mit kleinen Schritten etwas in der FIFA verändern kann. Dass der DFB heute nicht geklatscht hat, verdient Beifall.