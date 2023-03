Bügeln, putzen, spülen, Müll wegbringen - wer macht was? Über diese Frage streiten Paare in Deutschland am häufigsten.



Bei 48 Prozent der Paare ist die Hausarbeit regelmäßig Anlass für Konflikte. Das ist bei der familiendemografischen Studie Freda herausgekommen. Etwa 30.000 Menschen wurden dafür befragt. Außerdem ergab die Befragung, dass sich nach wie vor bei mehr als zwei Dritteln der Paare überwiegend oder sogar ausschließlich die Frau ums Putzen und Wischen kümmert.

Ungleich verteilte Hausarbeit macht unzufrieden

Diese Ungleichverteilung führt in der Regel zu Unzufriedenheit. So bewerten Frauen und Männer, die beispielsweise das Wäschewaschen immer übernehmen, ihre Zufriedenheit mit der Aufteilung der Hausarbeit auf einer Skala von 0 bis 10 im Durchschnitt mit gerade mal 6,7. Ähnliche Ergebnisse ermittelte die Studie Freda auch für andere Tätigkeiten im Haushalt wie Kochen oder Putzen.

Pressestelle FReDa

Wenn die Spülmaschine einmal nicht wie abgesprochen eingeräumt wurde, dann kann es einfach daran liegen, dass es in der Hektik des Alltags in Vergessenheit geraten ist. Nur wenn sich solche Vorfälle häuften, können durchaus Emotionen und Konflikte ausgelöst werden, die sich nicht mehr einfach beseitigen lassen, sagt die Psychologin und Paartherapeutin Julia Hinterthür von der Caritas Heilbronn-Hohenlohe. Wenn beide in Gefühlen gefangen sind, kann es schwierig sein, noch empathisch aufeinander einzugehen. "Wichtig ist es in so einem Fall gut miteinander zu kommunizieren, zu beschreiben, was man selbst fühlt und wahrnimmt, ohne dem andere Vorwürfe zu machen."

Hausarbeit ist oft nicht das Kernproblem

Wenn die Hausarbeit zum Streit führt, liegen dahinter oft andere grundsätzliche Themen, so Hinterthür. Beispielsweise könne es sein, dass sich einer der Partner nicht richtig wertgeschätzt fühlt oder das Vertrauen in den anderen verloren gegangen sei. Dann liege dort der eigentliche Kern des Problems, der bearbeitet werden muss.

Ein hohes Maß an Zufriedenheit bei beiden Partnern stellt sich aber nur ein, wenn sich beide gleichermaßen an der Hausarbeit beteiligen, so das Ergebnis der Freda-Studie. Wenn es nicht intuitiv möglich ist, eine Aufteilung bei der Hausarbeit zu finden, die beide als gerecht empfinden, kann es durchaus hilfreich sein, einen Plan auszuarbeiten, sagt Hinterthür. Möglicherweise könne einer der Partner einen bestimmten Bereich innerhalb des Haushalts übernehmen, der dem anderen nicht so liegt, beispielsweise das Bügeln oder das Kochen. Das kann oft schon eine große Entlastung bringen.