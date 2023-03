"Gerechtigkeit umarmen" - Der Weltfrauentag 2023

Vieles hat sich verbessert, seit Frauen vor über einhundert Jahren zum ersten Mal am Internationalen Frauentag auf die Straßen gingen, um für ihre Rechte zu kämpfen. Doch der Tag bleibt aktuell. Denn noch immer ist Gleichberechtigung nicht überall erreicht.

Manchmal machen Zahlen deutlich, was sich verbessert hat: "Die Führungsetagen im Mittelstand sind aktuell weiblicher denn je", schreibt die staatliche Förderbank KfW aus Anlass des Weltfrauentages 2023. Jedes fünfte der etwa 3,8 Millionen mittelständischen Unternehmen in Deutschland werde von einer Frau geführt. Andererseits: Die Zahl zeigt, es ist noch viel Luft nach oben. Das gilt auch in anderen Bereichen, bei denen Gleichberechtigung nicht erreicht ist, zum Beispiel bei der Bezahlung.

Das Statistische Bundesamt hat berechnet, dass Frauen im vergangenen Jahr pro Stunde 18% weniger verdienten als Männer. Man spricht von einem "Gender Pay Gap" – einer Lücke bei der Bezahlung, die in den letzten Jahren nur etwas geschrumpft ist. Kein Wunder, halten viele Passantinnen in Stuttgart den Internationalen Frauentag immer noch für wichtig. Für Frauen sei noch eine Menge zu tun.

Wie wichtig ist der Weltfrauentag? Umfrage unter Passantinnen in Stuttgart

2023 lautet ein Motto des Internationalen Frauentages am 08. März #EmbraceEquity. Übersetzt heißt das so viel wie: "Umarme die Gerechtigkeit". Die Idee eines Frauentages kam Anfang des 20. Jahrhunderts von Frauen aus den USA. Schnell fand sie viele Unterstützerinnen in Europa. Eine der Prominentesten war die damals in Stuttgart lebende Politikerin und Frauenrechtlerin Clara Zetkin (1857–1933). Die Sozialistin wurde zur treibenden Kraft des ersten Internationalen Frauentages, der 1911 stattfand.

An diesem Tag gingen über eine Million Frauen auf die Straße, um für ihre Rechte zu demonstrieren, in Dänemark, Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA. Im Mittelpunkt stand die Forderung nach dem Wahlrecht. Denn damals durften mit Ausnahme Finnlands in ganz Europa nur die Männer wählen.

Dieser Internationale Frauentag ist die wuchtigste Kundgebung für das Frauenwahlrecht gewesen, welche die Geschichte der Bewegung für die Emanzipation des weiblichen Geschlechts bis heute verzeichnen kann.

In Deutschland erstritten die Frauen das Wahlrecht im Jahr 1918. Ein paar Jahre danach wurde der 08. März als Internationaler Frauentag festgelegt. Die Nationalsozialisten verboten ihn. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er in der DDR als "Tag der Frau" gefeiert, in der Bundesrepublik geriet er dagegen zunehmend in Vergessenheit. Erst ab den 1970er Jahren brachte die Frauenbewegung ihn wieder ins öffentliche Bewusstsein zurück. 1975 erklärten auch die Vereinten Nationen den 08. März offiziell zum "Tag für die Rechte der Frau und den Weltfrieden." In Berlin ist er seit 2019 gesetzlicher Feiertag. Wie viel sich im Geschlechterverhältnis zwischen Männern und Frauen inzwischen getan hat, zeigt sich auch an den vielen Heldinnen in Kinderbüchern oder Filmen, die Vorbild für selbstbewusste Mädchen sind.

Pippi Langstrumpfs Erbinnen brauchen schon lange keinen starken Mann mehr, der sie rettet. "Die Märchen sind zwar so, aber ich bin ein Mädchen, das so etwas nicht so gerne mag und die selber für sich kämpft", sagt die neunjährige Carlotta. Und was macht starke Mädchen und Frauen für sie aus? Carlottas Antwort: "Wenn sie mutig sind und für sich selbst kämpfen und anderen Menschen helfen." Pippi Langstrumpf übrigens steht da für Carlotta immer noch hoch im Kurs. "Pippi Langstrumpf finde ich sehr cool, weil die hat immer witzige Ideen, ist frech und lässt sich nichts sagen, und sie ist richtig stark." Die Chefin des in Stuttgart ansässigen Thienemann-Esslinger-Verlages, Bärbel Dorweiler, meint, die Kinderbuch-Heldinnen von heute zeigten, dass Stärke und Emotionalität sich nicht ausschließen, sondern vielleicht sogar im Gegenteil, "dass aus Empathie und großen Emotionen gerade Stärke und Mut erwachsen, um schwierige Situationen zu lösen."

Kleine Heldinnen als große Vorbilder

Starke Frauen prägen auch die Wirklichkeit und sind inzwischen in Bereichen selbstverständlich, die früher einmal als "Männerdomänen" galten, ob als Betonbauerin oder als Weltmeisterin im Hundeschlittenrennen wie Ann-Kathrin Schmitt aus Eberbach im Rhein-Neckar-Kreis.

Das Bewusstsein für die Rechte von Frauen ist gewachsen. Auch dafür, dass sie immer noch häufig beschnitten und verletzt werden. Bei allem Fortschritt in Richtung auf Gleichberechtigung, die es seit dem ersten Weltfrauentag 1911 gegeben hat – vieles steht also noch auf der To-Do-Liste. Ein Beispiel: Die Bundesregierung will ihre Außen- und Entwicklungspolitik an der Verwirklichung von Frauenrechten ausrichten. Die Ressorts von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Entwicklungsministerin Svenja Schulze befolgen künftig Leitlinien für eine feministische Außen- und Entwicklungspolitik, um damit die Gleichberechtigung von Frauen zu stärken.