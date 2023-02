Die "fünfte Jahreszeit" feiert ihr Comeback nach Corona. Für viele Närrinnen und Narren ein Grund, ausgelassen zu feiern. Je nach Region sind die Traditionen ganz unterschiedlich.

Die Ursprünge der "fünften Jahreszeit" liegen im Dunkeln. Die Tübinger Kulturwissenschaftlerin Karin Bürkert spricht von einem "Mysterium". So behaupteten manche, die Tradition stamme noch aus der Zeit der Germanen und Kelten und sei ein Brauch zur Austreibung des Winters oder eine Art Furchtbarkeits- und Frühjahrsbrauch. Allerdings ist da wohl einiges an Spekulation dabei. "Erste Belege, finden wir eigentlich erst ab dem Mittelalter, wo dann schon christliche Einflüsse sehr stark waren", erklärt Karin Bürkert.

Entscheidend ist die christliche Fastenzeit: "Das letzte Mal noch Feiern und alles aufbrauchen, bevor die Fastenzeit losgeht", sagt Bürkert. Die Fastenzeit spiegelt sich auch im Begriff "Fastnacht" wieder. Das Wort gehe wohl auf die "Nacht vor der Fastenzeit" zurück, ähnlich wie Karneval. Dieses Wort stammt vermutlich vom Lateinischen "carne levare", was "Fleisch wegnehmen" bedeutet. "Fasching" wiederum sei eigentlich nur eine sprachlich-dialektale Umwandlung von Fastnacht.

Weiberfassenacht im Kreis Neuwied, 16.2.2023 IMAGO EIBNER-Pressefoto/Joerg Niebergall

Woher kommt die närrische Tradition? Ohne Ostern keine Fastnacht. Denn vor der Fastenzeit galt es einst, Fleisch und verderbliche Lebensmittel - auch Bier - zu vernichten, am besten bei einem großen gemeinsamen Fest. Die Fastenzeit als Vorbereitung auf das höchste christliche Fest Ostern beginnt am Aschermittwoch - in diesem Jahr am 22. Februar 2023 - und dauert vierzig Tage (ohne die Sonntage). Bis heute wird Karneval hauptsächlich in katholisch geprägten Regionen gefeiert.

Einer der Höhepunkte der schwäbisch-alemannischen Fasnet ist der Narrensprung in Rottweil. Rund 3000 Narren sprangen am Rosenmontag 2019 durch das historische Schwarze Tor. Mitmachen dürfen nur Narren mit zertifiziertem Original Rottweiler Narrenkleid. Eine der markantesten Rottweiler Narrenfiguren ist der Ferderahannes. Die Larve zeigt ein Gesicht mit gebogenen Hauern, dazu trägt er einen Mantel, der mit Federn geschmückt ist. IMAGO IMAGO / Arnulf Hettrich

Die alemanische und die Mainzer Fastnacht

Bei der Mainzer Fastnacht, wie auch beim Kölner Karneval, sieht man in den Kostümen deutlich den starken Einfluss von Militär und Monarchie des 18. und 19. Jahrhunderts. Diese Einflüsse spiegeln sich auch im obligatorischen Prinzenpaar wider und in der Straßenfastnacht mit ihren Umzugswagen.

Die Saalfastnacht, also die Sitzungen, setzen sich sehr stark mit der Obrigkeit auseinander. Das ist auch ein wichtiges Element der schwäbisch-alemannischen Fastnacht. "Da gibt es den Rathaussturm in vielen Ortschaften und die Schlüsselübergabe an die Narren", erklärt Bürkert.

Narren der Narrenzunft Friedrichshafen ziehen durch die Innenstadt von Ulm. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Felix Kästle

Statt an das Militär angelehnter Kostüme gibt es im schwäbisch-alemannischen Bereich klassischerweise eher die Holzmasken. Die Träger sind dann oft komplett vermummt. Je nach den Sagen, die in den Orten existieren, gibt es in der schwäbisch-alemanischen Fastnacht unterschiedliche Figuren in den Fastnachtshochburgen.

Welche Unterschiede gibt es zwischen den Regionen? Im rheinischen Karneval spielt der Straßenkarneval mit vielfältigen, gern von Jahr zu Jahr neuen Kostümen eine zentrale Rolle. In der schwäbisch-alemannischen Fastnacht behalten die Träger ihre Masken dagegen stets bei. Oft ist es üblich, sie von Generation zu Generation zu vererben. Beide Formen stehen im bundesweiten Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes.

Eine katholische Tradition, die auch Protestanten attraktiv finden

"Fastnacht ist eine eher katholische Tradition und in den evangelischen Städten und Dörfern viel, viel jünger oder teilweise auch noch gar nicht so präsent", weiß Karin Bürkert. Sie betont dabei die große Wandlungsfähigkeit von Bräuchen. Die Fastnacht sei ein sehr gutes Beispiel dafür, weil sie sich in den letzten 500 Jahren durch viele Einflüsse weiterentwickelt und verändert habe. So weit, dass einige protestantische Gemeinden und Städte auch angefangen hätten, dieses Fest zu feiern, weil es so attraktiv sei. "Und da braucht man vielleicht noch ein bisschen, bis man das wirklich in sich aufgenommen hat und dann auch wirklich die Routinen entwickelt hat, richtig loszulegen."