Suchtkranke schaden nicht nur sich selbst, sondern auch ihrer Familie. Besonders belastet sind die Kinder. Sie sind oft gefangen zwischen der Liebe zu den Eltern, Schuldgefühlen und Ekel. Auf Ihr Schicksal will eine Aktionswoche des Vereins NACOA – Interessenvertretung für Kinder suchtkranker Eltern e.V. aufmerksam machen.

Nach außen unauffällig

Rund 2,7 Millionen Kinder in Deutschland haben mindestens einen suchtkranken Elternteil. In den allermeisten Fällen ist ein Elternteil alkoholabhängig. Aber auch Drogenabhängigkeit oder Spielsucht sind eine große Belastung für die Familie. Was häufig noch unbekannt ist: Nicht nur die Gesundheit des suchtkranken Menschen steht auf dem Spiel, sondern auch die der Kinder. Denn Kinder sind von der Sucht ihrer Eltern massiv betroffen. Sie erfahren häufig wenig Stabilität in der Beziehung zu den Eltern. Gleichzeitig schämen sich die Kinder für ihre Eltern und versuchen, sie nach außen „zu decken“.

Kinder müssen zu früh erwachsen sein

Auch Jennys Mutter ist alkoholkrank. Die 18-jährige erzählt, dass sie schon als Kind Hausarbeiten übernahm oder auch den Krankenwagen holen musste, wenn ihre Mutter nicht mehr ansprechbar war. Jennys Erzählung deckt sich mit denen, die Psychotherapeut Dr. Reinhardt Mayer, Vorstand der Organisation NACOA täglich in seiner Praxis hört. Er betreut seit 25 Jahren Kinder aus suchtbelasteten Familien. Im Gespräch mit SWR1 Sonntagmorgen beschreibt er, wie die Kinder unter der Krankheit ihrer Eltern leiden: „Die Kinder sind häufig sehr früh auf sich alleine gestellt. Sie müssen selbst dafür sorgen, dass etwas zu essen auf den Tisch kommt, dass sie morgens pünktlich zur Schule kommen, aber auch abends rechtzeitig ins Bett.“ Viele Kinder würden verzweifelt versuchen, auf sich aufmerksam zu machen, beispielsweise durch sehr lautes (oder auch sehr leises) Verhalten. Trotz aller Probleme hängen die Kinder an ihren Eltern und haben oft große Angst, aus der Familie weggeholt zu werden, so Mayer.

Leben wird durch die Sucht geprägt

Die Sucht der Eltern prägt das ganze Leben der Kinder. Laut NACOA wird ein Drittel der Kinder von suchtkranken Eltern im Laufe des eigenen Lebens abhängig. Ein weiteres Drittel entwickelt auf Grund der Erfahrungen im Kinder- und Jugendalter psychische oder soziale Probleme. Nur ein Drittel schafft es, mehr oder weniger unbeschadet aus dieser belastenden Situation herauszukommen.

IMAGO Nr. 0109582239 U.J. Alexander

Corona hat die Situation verschärft

Die Corona-Pandemie habe die Situation der Kinder noch verschärft, sagt Mayer. Denn es gab kaum eine Möglichkeit, der schwierigen Familiensituation zu Hause zu entkommen. Sämtliche Angebote und Zufluchtsorte für Kinder und Jugendliche waren geschlossen. Der Nikotinkonsum habe in dieser Zeit stark zugenommen.

Zuhören hilft am meisten

Wer vermutet, dass ein Kind aus einer suchtbelasteten Familie kommt, sollte das Thema Sucht besser aussparen oder zumindest nicht direkt ansprechen, sagt Mayer. Besser sei es, gut zuzuhören, sich aber mit guten Ratschlägen zurückzuhalten. Denn die Kinder wünschen sich jemanden, dem sie sich anvertrauen können. Und das klappt nur, wenn sie ernst genommen werden.