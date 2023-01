Revolution in der Künstlichen Intelligenz?

Wird uns die künstliche Intelligenz lästige Aufgaben abnehmen? Oder wird sie vermehrt bestimmen, was wahr und falsch ist? Die Fragen stellen sich angesichts der Veröffentlichung des Programms ChatGPT.

Schlauer als der Mensch?

Seit einigen Wochen verbreitet eine neue Software Begeisterung bei Computerfans ebenso wie Unruhe unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Lehrenden, Übersetzerinnen und Übersetzern und Lektoren. Ihr Name ist ChatGPT. Die Software gibt Antworten auf gestellte Fragen und produziert auf Anfrage Texte zu einem gewünschten Thema. Dafür nutzt sie die sogenannte Künstliche Intelligenz.

ChatBots schon heute im Einsatz

ChatGPT ist ein so genannter ChatBot. Viele kennen diese kleinen Programme bereits aus dem Online-Kundenservice. Bei zahlreichen Online-Händlern kann man schon heute kleine Probleme per Chat erledigen – mit der Besonderheit, dass man nicht mit einem Menschen, sondern mit dem ChatBot Nachrichten austauscht. Bisher aber nur sehr begrenzten Möglichkeiten, also nur für Standard-Anfragen. Mit ChatGPT scheint sich das grundlegend zu verändern.

Ein Programm lernt offenbar Denken...

Denn das Programm hat intensiv mit riesigen Textmengen aus dem Internet trainiert und lernt jetzt mit jeder neuen Anfrage mehr über menschliche Kommunikation, so dass es beispielsweise problemlos Gedichte im Stil von Goethe verfassen kann. Aber auch Schulreferate oder Abschlussarbeiten an der Uni kann das Programm verfassen – und die sind so täuschend echt, dass selbst Wissenschaftler an der University of Chicago und der Northwestern University in den USA die Ergebnisse von ChatGPT nicht mehr von Texten unterscheiden konnten, die Menschen verfasst hatten. In New York wurde der Zugriff auf ChatGPT über Schulnetzwerke beschränkt, damit die Schüler die Software nicht zum Schummeln einsetzen.

…und stößt an seine Grenzen

Euphorie einerseits – Sorge andererseits. Doch ganz nüchtern betrachtet, steckt ChatGPT noch immer in den Kinderschuhen. Viele Twitter-User haben sich einen Spaß daraus gemacht, dem Programm alberne Fragen zu stellen und so seine Schwachstellen zu entlarven. So fragten beispielsweise die Redakteure des Schweizer Magazins Republik bei ChatGPT nach, warum ihr Drucker nicht funktioniert. Die Antworten gingen von „Der Drucker weigert sich zu drucken, weil er Angst hat, Fehler zu machen“ bis „Der Drucker hasst seinen Job und würde am liebsten alles daran ändern.“

KI kann viel – aber längst nicht alles

Selbst die Herstellerfirma von ChatGPT warnt, man sollte sich bei wichtigen Dingen nicht darauf verlassen. Aber, so Firmenchef Sam Altman: Die Software sei auch nur ein Ausblick auf die Weiterentwicklung. In Branchen, in denen viel mit Texten gearbeitet wird, wie beispielsweise in der Werbung, in Übersetzungsbüros und in den Medien fürchten Menschen, dass das Programm ihre Arbeit überflüssig macht.

Für viele Unternehmen werden Chatbots in nicht allzu ferner Zukunft zahlreiche automatisierbare Aufgaben übernehmen. Die Frage, welche Chancen und Gefahren das mit sich bringt, inwieweit Programme wie ChatGPT in Zukunft unseren Alltag bestimmen, Jobs beeinflussen und uns mit richtigen oder falschen Informationen versorgen, wird weiter Diskussionen auslösen und braucht solche Debatten auch, damit wir entscheiden können, wie wir damit umgehen.

