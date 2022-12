Neujahr 2023 – Zeit für den Neubeginn

Liebes 2023,

da bist Du ja endlich! Herzlich willkommen! Wurde auch höchste Zeit. Um ganz ehrlich zu sein: Mit Deinem Vorgänger waren wir nicht so glücklich. 2022 – klang erst mal schön, aber ich sage nur: Corona, Krieg, Krisen – die Queen ist gestorben, ach, und natürlich Fußball-WM-Vorrundenaus. Also, über abgelaufene Jahre soll man ja nichts Schlechtes sagen, aber die Performance Deines Vorgängers war eher so mäßig. [Dabei dachten wir nach 2021 ja schon, es könne nur besser werden. Da könnte man glatt auf trübe Gedanken kommen, was die Zukunft angeht.] Na gut, stimmt, es war nicht alles schlecht. Und ich lasse mir meine Zuversicht nicht nehmen. Auch, was Dich angeht: Neues Jahr, neues Glück sozusagen. Jaaaa, ich weiß, Du kannst dazu jetzt noch nicht viel sagen, bist erst seit ein paar Stunden im Amt, musst Dich noch eingewöhnen – das geht nicht von einem Glockenschlag auf den Nächsten. Ich verstehe das. Andererseits, bitte verstehe auch uns Menschen. Gerade von einem brandneuen Jahr erwartet man sich doch schon so einiges. Geld, Liebe, Gesundheit, Frieden, Vorsätze einhalten… Denn weil Du noch so grün hinterm Kalender bist, hast Du auch noch keine Erwartungen enttäuscht. Deshalb bist Du heute, am ersten Januar, vor allem ein Jahr der kleinen und großen Hoffnungen. Und mal unter uns: Was wären wir ohne Hoffnung? [Also, liebes 2023, Du merkst, da kommt einiges auf Dich zu. Aber keine Panik, durchatmen, Du hast 365 Tage Zeit, Du schaffst das.] Du musst auch gar nicht perfekt sein. Mir würde es schon reichen, wenn Du wenigstens ein paar Dinge besser hinkriegst als das letzte Jahr. [Ich meine, das kann doch nicht so schwer sein. Ein kleiner wissenschaftlicher Durchbruch, ein paar Spritzer politische Einsicht, etwas weniger Konflikte, einige Glücksmomentchen für die Geschichtsbücher, und privat: das Gefühl, ganz unbedingt geliebt zu werden, und natürlich mehr Sport und weniger Rückenschmerzen. Kriegst du das hin?] Na komm schon, Du bist doch noch jung, 2023. Also: Hau rein! Und zu Silvester setzen wir uns dann zusammen, um Dich zu feiern und sagen Deinem Nachfolger: Schau mal, 2023, das war ein Jahr, wie man es sich nur wünschen kann. [Ich freue mich jetzt schon darauf.] Und bis dahin verspreche ich Dir, das zu tun, was Du hoffentlich auch tust: Aus jedem einzelnen Tag das Allerbeste machen. Dann klappt das schon, oder? In diesem Sinne, herzliche Neujahrs-Grüße, Dein Mark Kleber