Der deutsche Papst Benedikt XVI. - Zum Tod von Joseph Ratzinger

Als Papst, der seinen Rücktritt erklärte, wird Benedikt XVI. vielen in Erinnerung bleiben. Der brillante Theologe stand 2005 bis 2013 an der Spitze der römisch-katholischen Kirche. Joseph Ratzinger ist jetzt im Alter von 95 Jahren gestorben.

Kurzes Konklave

Nach nur vier Wahlgängen hatten die 115 Kardinäle in der Sixtinischen Kapelle im Vatikan ihren neuen Papst gefunden: Joseph Ratzinger. Der Chef der vatikanischen Glaubenskongregation und strenge Glaubenshüter der römisch-katholischen Kirche sollte Karol Woytila, Johannes Paul II., nachfolgen. Am 2. April 2005 war dieser nach langer Krankheit gestorben, nach 26 Jahren und fünf Monaten im wichtigsten Amt, das die römisch-katholische Kirche zu vergeben hat.

Wir waren Papst!

Leben für Kirche und Theologie

Joseph Ratzinger führte ein Leben für die Kirche. Nach dem Studium der Philosophie und Theologie in Freising und München wurde er 1951 zum Priester geweiht. Er schlug eine akademische Laufbahn ein und war Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte in Bonn, Münster, Tübingen und Regensburg. Der Kölner Kardinal Josef Frings nahm ihn als theologischen Berater mit zum Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-1965), das die römisch-katholische Kirche erneuerte. Als damals sehr aufgeschlossener Theologe hatte Ratzinger daran großen Anteil. Während seiner Tübinger Zeit hatte er große Schwierigkeiten mit den Studentenunruhen von 1968. Beobachter sprechen von einer daraus folgenden „konservativen Wende“ in seiner Theologie. 1977 ernannte Papst Paul VI. ihn zum Erzbischof von München und Freising und wenig später zum Kardinal. In München blieb Ratzinger nur vier Jahre. Auf diese Münchner Zeit Ratzingers fiel zuletzt ein dunkler Schatten. Ratzinger wurde Fehlverhalten im Umgang mit einem Missbrauchstäter in dieser Zeit vorgeworfen.

Oberster Glaubenshüter

1981 machte Papst Johannes Paul II. ihn zum Präfekten der Kongregation für die Glaubenslehre. Bis zu seiner Papstwahl 2005 kümmerte sich Ratzinger in dieser Position um die „Reinhaltung des katholischen Glaubens“. Nicht nur Befreiungstheologen aus Lateinamerika bekamen Ratzingers Einfluss zu spüren. Ratzinger schob in dieser Funktion allzu forschen ökumenischen Fortschritten einen Riegel vor, wie auch einer Lockerung der kirchlichen Sexualmoral, bei Weiheämtern für Frauen oder der Ehelosigkeit für Priester.

„Einfacher Arbeiter im Weinberg des Herrn“

So bezeichnete sich Joseph Ratzinger bei seiner kurzen Ansprache nach der Wahl zum Kirchenoberhaupt am 19. April 2005. Kirchenintern blieb Benedikt XVI. seinen konservativen Positionen treu. Seine Lehrschreiben (z.B. seine erste Enzyklika „Deus Caritas est“, Gott ist die Liebe, von 2006) zeugen von seinem theologischen Sachverstand, der ihn zu den wichtigsten Theologen der Zeit macht.

Kritik

Doch es gab auch viel Kritik an Entscheidungen und Äußerungen Benedikts, so an seiner so genannten „Regensburger Rede“ von 2006, in der er einen byzantinischen Kaiser mit einem islamkritischen Satz zitiert, oder an der Rehabilitierung eines Bischofs der erzkonservativen Pius-Bruderschaft, der den Holocaust geleugnet hatte. Zu zögerlich habe sich Benedikt zudem als Chef der Glaubenskongregation und als Papst dem Missbrauchsskandal in der Kirche gestellt und Täter strafrechtlich verfolgen lassen. Allerdings war er auch der erste Papst, der sich mit Opfern sexuellen Missbrauchs durch Geistliche traf.

Historische Entscheidung zum Rücktritt

Viel Lob bekam Ratzinger für die Entscheidung, angesichts der Herausforderungen des Amtes zurückzuziehen und vom Papstamt zurückzutreten. Zum ersten Mal seit mehr als 700 Jahren verzichtete ein Papst auf sein Amt. Seitdem lebte Joseph Ratzinger zurückgezogen im Kloster „Mater Ecclesiae“ in den vatikanischen Gärten. Sein Rücktritt machte auch deutlich, dass es für die Gleichzeitigkeit zweier Päpste (eines amtierenden und eines zurückgetretenen) bislang keine tragbaren Regelungen in der römisch-katholischen Kirche gibt. Kurz vor seinem Tod rief sein Nachfolger, Papst Franziskus, bei einer Audienz auf, für seinen Vorgänger zu beten.

