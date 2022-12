Wer bringt an Weihnachten die Geschenke?

Christkind oder Weihnachtsmann - wer bringt an Heiligabend die Geschenke? Wie viele Menschen haben einen Weihnachtsbaum und was machen eigentlich deutsche Muslime an Weihnachten? Wissenswertes über Weihnachten.

Menschen ohne Weihnachtsbaum, teure Weihnachtsbeleuchtung, deutsche Schoko-Weihnachtsmänner im Ausland und die Frage, ob Weihnachtsmann oder Christkind - wir sind diesen Fragen nachgegangen:

Weihnachtsbaum? – Nein, danke!

Rund die Hälfte der Deutschen will laut einer repräsentativen Umfrage keinen Weihnachtsbaum aufstellen. Nichtsdestotrotz ist der Absatz riesig. Jährlich werden laut Naturschutzbund Deutschland (Nabu) rund 25 bis 30 Millionen Weihnachtsbäume in Deutschland verkauft - 90 Prozent davon kommen aus Deutschland.

Beliebt sind Weihnachtsbäume auch bei vielen muslimischen Bürgerinnen und Bürgern. Dabei geht es nicht um religiöses Feiern, sondern um die Teilhabe an diesem Fest. Der Weihnachtsbaum sei kein christliches Symbol, sondern ein Symbol für eine bürgerlich-familiäre Weihnachtstradition, sagt Christine Cantauw von der Kommission Alltagskulturforschung Münster.

"Weihnachten ist eigentlich ein Konglomerat von ganz vielen Symbolen, Zeichen, Verhaltensweisen und Traditionen, die teilweise christlich sind, teilweise aber ganz andere Wurzeln haben." Es gehe eben nicht nur um Religion, sondern auch um gutes Zusammenlebens, so Cantauw. Die Weihnachtstradition sei wichtig, wie Traditionen allgemein. "Im Prinzip bedeuten die Traditionen, dass es etwas gibt, was sich weiterzugeben lohnt."

Kostspieliger Weihnachtsglanz

Die Weihnachtsbeleuchtung hat in den letzten Jahren in Deutschland erheblich zugenommen: Die Deutsche Umwelthilfe mahnt, dass ein kritisches Maß erreicht sei. Im Winter 2021 haben allein die privaten Haushalte für Weihnachtsbeleuchtung 623 Millionen Kilowattstunden verbraucht – so viel wie der Jahresverbrauch einer Stadt mit 400.000 Einwohnern. In Zeiten der Energiekrise fordern viele, Energie zu sparen. Dennoch, Weihnachten ohne schöne Lichter ist für viele Menschen nur schwer vorstellbar, weil sie für sie zur festlichen Atmosphäre dazugehören.

Schoko-Weihnachtsmänner – Jeder dritte verlässt Deutschland

Schokoladen-Nikoläuse und -Weihnachtsmänner aus Deutschland sind im Ausland beliebt. Rund ein Drittel der Produktion geht laut Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie in den Export. Geliefert werde nicht nur in die europäischen Nachbarstaaten, sondern auch nach Großbritannien, Osteuropa, Australien, Neuseeland und in die USA. Insgesamt haben die deutschen Süßwarenhersteller in diesem Jahr 169 Millionen Schoko-Nikoläuse und -Weihnachtsmänner produziert. Rund 60 Millionen davon gingen ins Ausland.

Christkind oder Weihnachtsmann – Wer bringt denn jetzt die Geschenke?

Das "Christkind" ist eine Erfindung der Protestanten, und zwar aus dem 16. Jahrhundert. Die Geschenke brachte damals der Nikolaus, der in der katholischen Kirche als Heiliger verehrt wird. Da die evangelische Kirche die Heiligenverehrung ablehnt, ersetzte sie den Nikolaus durch das Christkind. So wurde das Schenken bei den Protestanten mit der Geburt Christi verbunden – also mit Jesus, dem "Christkind".