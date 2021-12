Na klar, jetzt soll ich es wieder gewesen sein. Wer sonst? Nur weil dieser, wie heißt er noch… ach ja, Matthäus Ihnen eingeredet hat, ich sei an allem schuld. Aber was wissen Sie wirklich über mich? Hm? Ich meine, versetzen Sie sich doch mal in meine Lage. Es waren unruhige Zeiten damals. Machtkämpfe. Auch drüben, bei meinen Freunden in Rom. Ich sage nur: Bürgerkrieg. Und meine eigene Familie war auch nicht besser. Eine Intrige nach der anderen. Sogar meine eigenen Söhne haben sich gegen mich verschworen. Aber davon hat dieser Matthäus natürlich nichts erwähnt. Auch nicht, dass ich großzügig die Olympischen Spiele gesponsort habe. Oder von den vielen wunderbaren Bauten, die es nur meinetwegen gibt: Paläste, Festungen... Na gut, den Neubau des Tempels in Jerusalem haben die Römer später zerstört. Schade eigentlich. Aber in der Weihnachtsgeschichte bin ich immer nur der Oberschurke. Ja, ich weiß, muss es auch geben, damit dieser… „Jesus von Nazareth“ noch heller strahlt unter seinem Stern. Als diese drei Sterndeuter kamen, da hatte ich gleich so ein mulmiges Gefühl. Aber eins sage ich Ihnen: Mit dem Verbrechen, das mir dieser Matthäus angedichtet hat, habe ich nichts zu tun. Das mit den Kindern, Sie wissen schon, Betlehem und so. Das war ich nicht. Ich habe dafür sogar ein 1A-Alibi: Jahaaa, als dieser Jesus geboren wurde, da war ich nämlich schon vier Jahre tot. Da staunen Sie, was? Das ist historisch verbürgt. Aber bitte, wenn Sie mich weiter lieber als Bad Guy sehen wollen. Geschenkt. Ich brauche keine Sympathiepunkte. Sagen mir lieber, wissen Sie jetzt endlich, wer ich bin? mehr...