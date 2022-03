So klappt der Jobstart für Geflüchtete

JobAidUkraine: Onlineportal bringt Unternehmen und Geflüchtete zusammen ++ "Wir müssen Unterstützung anbieten": Interview mit Jan Glockauer, IHK Trier ++"Wo Waldarbeiter fehlen, stirbt der Wald": Fehlen im Forst tausende Beschäftigte? ++ Brief der Woche an GKV Spitzenverband

So traumatisch die Erlebnisse des Kriegs in der Ukraine für viele Geflüchtete sind, so drängend ist auch die Frage nach einer Perspektive, wenn sie in Deutschland ankommen. Dank der Massenzustrom-Richtlinie der EU sollen sie hier unter anderem schnell und einfach arbeiten dürfen. Doch bis Geflüchtete in Deutschland wirklich arbeiten können, müssen bürokratische Prozesse durchlaufen und sprachliche Barrieren überwunden werden. Immerhin können Unternehmen und Verbände an die Erfahrungen mit Geflüchteten seit dem Jahr 2015/16 anknüpfen. Welche Schwierigkeiten gilt es trotzdem noch zu bewältigen? Und welche Unterstützung gibt es für Geflüchtete und Unternehmen?

Weitere Themen der Sendung:

JobAidUkraine: Onlineportal bringt Unternehmen und Geflüchtete zusammen. Reportage von Geli Hensolt.

"Wir müssen Unterstützung anbieten." Interview mit Dr. Jan Glockauer, Hauptgeschäftsführer der IHK Trier.

"Wo Waldarbeiter fehlen, stirbt der Wald": Fehlen im Forst tausende Beschäftigte? Reportage von Wolfgang Brauer.

Ich habe Probleme mit dem Kollegen, der mich einarbeiten soll. Wie gehe ich damit um? Antworten von Knigge-Expertin Carolin Lüdemann

SWR1 Brief der Woche an Dr. Doris Pfeiffer, GKV Spitzenverband

Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen hat auf praktische Probleme bei der Impfpflicht hingewiesen: Es fehle an Papier, um die Versicherten per Post zu informieren. Glosse von Christoph Azone.