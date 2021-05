per Mail teilen

Transsexualität im Job: Personalmanagerin Sarah Ungar hat ihre Karriere in männlicher Rolle begonnen ++ Bikes bald 50 Prozent teurer? Harley-Davidson-Händler bangen vor neuen Strafzöllen ++ „Zeig mir Deinen Job!“ mit Bestatterin Emily: „Der Tod kennt kein Wochenende“

Früher in männlicher Rolle, heute eine selbstbewusste Frau – und das ausgerechnet in der meist noch von Männern dominierten Industrie: Sarah Ungar hat eine durchaus bemerkenswerte Karriere hingelegt. Ursprünglich war sie Personalmanager bei ThyssenKrupp. Dort hat sie sich vor einigen Jahren als Frau geoutet. Sie hat dann im Konzern unter anderem das Thema Diversity vorangetrieben, bevor sie selbst einen weiteren Karriereschritt gewagt hat: Seit zwei Jahren arbeitet sie bei Rolls Royce Power Systems in Friedrichshafen und sagt, im Beruf spielt ihre Transsexualität heute keine Rolle mehr. Interview zum Diversity Tag.

Der 9. Deutsche Diversity-Tag in den Programmen des SWR

Weitere Themen der Sendung:

Bikes bald 50 Prozent teurer? Harley-Davidson-Händler bangen vor neuen Strafzöllen. Reportage von Wolfgang Brauer.

„Zeig mir Deinen Job!“ mit Bestatterin Emily: „Der Tod kennt kein Wochenende“. Reportage von Katha Jansen.

SWR1 Höreraktion: Frag den Karriere-Coach Martin Wehrle

Maria aus Weinheim:

„Wie sinnvoll ist es, mir selbst einen Zehn-Jahres-Plan zu machen? Also z.B. in zehn Jahren wäre ich gerne Abteilungsleiterin. Ist es nicht sinnvoller, vielleicht nur in Zwei-Jahres-Schritten zu planen? Oder sollte man überhaupt nicht planen?“

Britta aus Landau:

„Ich bin Mutter von drei kleinen Kindern und kann und will in Teilzeit arbeiten. Trotzdem möchte ich mich gerne in einem neuen Unternehmen auf eine höhere Position bewerben. Womit kann ich punkten?“

SWR1 Brief der Woche an Marc Zuckerberg

Der Facebook-Chef hat seiner Ziege den Namen „Bitcoin“ gegeben. Glosse von Sabine Geipel.