Das neue Schuljahr beginnt mit alten Problemen. Studien zeigen immer wieder alarmierende Ergebnisse zum Bildungsstand der Kinder. Der Staat muss endlich mehr in die Bildung investieren.

Viel zu lange hat die Politik einfach nur zugeschaut: Es gibt zu wenig Lehrkräfte, zu viel Unterrichtsausfall. Manche Schulen haben auch im Jahr 2023 noch nicht einmal W-Lan, andere aber bereits digitale Klassenräume. Die Unterschiede könnten größer nicht sein, auch was die Voraussetzungen der Kinder angeht. Die Schulen tun, was sie tun können. Und brauchen endlich mehr Hilfe.

Viele Lehrer und Lehrerinnen fühlen sich allein gelassen, denn klar ist: eine gute Schule geht nur mit ausreichend Personal, um wirklich jedem Kind eine Chance zu geben. Denn das sollte eine Schule tun - Ein Ort sein, der aufs Leben vorbereitet und ganz wirtschaftlich gedacht: Kinder, die später einen Beruf erlernen können. Die Wirtschaft warnt schon lange: das ist nicht mehr selbstverständlich.

Wenn am Montag also die Kinder mit einer bunten Schultüte in die Schule strömen, tun sie das in der Regel freudig. Denn Kinder wollen lernen - in der passenden Umgebung.

Doch noch immer ist vieles zu starr im deutschen Schulsystem. Frontalunterricht. Schnelles Tempo, viele Prüfungen. Und: noch immer bestimmt auch die soziale Herkunft den Bildungserfolg. Vom Ziel einer echten Bildungsgerechtigkeit ist Deutschland weit entfernt. Gute Bildung ist vom Einkommen abhängig. Das muss aufhören.

Die Politik muss endlich verstehen, dass wir mehr in die Bildung investieren müssen, und zwar so viel wie es geht. Damit Schule überall ein Ort sein kann, an dem Kinder bestärkt werden, begeistert bleiben.

Dass sie nicht nur mit Freude ihre Schulkarriere starten, sondern sie auch mit Freude beenden. Sonst verbauen wir nicht nur die Zukunft unserer Kinder, sondern auch die Zukunft Deutschlands.