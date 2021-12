"Glaube an dich allein reicht nicht aus"

Anlässlich seines fünfzigsten Geburtstags im Januar 2022 hat Sänger Sasha sein Leben in der Biografie "If you believe" niedergeschrieben. Im Gespräch mit SWR1 verrät er, wieso er bereits mit fünf Jahren um Elvis weinte und seine erste Gitarre nur eine Saite hatte.

SWR1: Kurz vor ihrem fünfzigsten Geburtstag haben Sie sich entschieden, ihr bisheriges Leben aufzuschreiben. Warum? War ein Blick in den Spiegel schuld?

Sasha: Bevor die Biografie kam, arbeitete ich an einer Live-Show - einer One-Man-Show. Und in dieser hab ich zum ersten Mal seit langer Zeit wieder über mein Leben und meine Vergangenheit nachgedacht. Ich habe festgestellt, dass ich mich an viele Sachen nicht mehr erinnere. Vor allem, was die Zeit anging, in der es mit meiner Karriere richtig losging.

Vor fast 25 Jahren: Sasha hat gerade sein erstes Album veröffentlicht. picture-alliance / Reportdienste Wolfgang Langenstrassen

SWR1: Wieso trägt die Biografie den Namen Ihres Songs "If you believe"?

Sasha: Der Song war sehr ausschlaggebend für meine Karriere, weil er es mir ermöglicht hat, international sehr erfolgreich zu sein. Ich war ihn aber auch irgendwann leid, weil ich ihn tausendmal gesungen habe. Der Titel steht also wie ein Mantra für das, was ich im Leben durchgezogen hab. Dieses "Glaub an dich" allein reicht nicht aus, aber es ist wichtig, um nicht aufzugeben.

SWR1: In Ihrem Buch geht es am Anfang viel darum, dass Sie in einer Schaustellerfamilie aufgewachsen sind. Das hat Sie sehr geprägt?

Sasha: Die Hälfte meiner Wurzeln sind Schaustellerwurzlen. Das hat mich extrem geprägt. Vor allen Dingen, weil ich sehr viel gelernt habe. Meine Familie hat Arbeit nicht gescheut. Zur harten Arbeit kam im Schaustellerbereich noch was dazu: Die Menschen unterhalten und glücklich machen. Das hat mich beeindruckt und beeinflusst. Das Credo war immer: Es geht immer was, auch wenn dich ein Schicksalsschlag trifft. Die haben sich nie unterkriegen lassen. Das habe ich mitgenommen. Und natürlich, dass die Menschen zu unterhalten, ein großes Ziel sein kann, das einem selbst auch viel gibt - wenn man es gut macht!

SWR1: Sie waren gerade mal fünf Jahre alt, als Elvis starb. Warum hat Sie sein Tod damals sehr mitgenommen?

Sasha: Elvis war ein Mysterium und gleichzeitig mein erstes großes Vorbild. Meine Expertise mit drei oder vier Jahren war zwar nicht sehr ausgeprägt - aber das Gefühl stimmte. Ich habe eigentlich nur dieses Cover gehabt. Das war eine Compilation: 32 Hits, Elvis forever, ein Doppelalbum. Da war nur ein Foto drauf und das war das einzige Foto, das ich von ihm hatte. Damals gab es ja noch kein Internet. Elvis war mein erstes großes Idol, das tolle Musik gemacht hat. Und weil ich so viel Gefühl damit verbunden habe, war es für mich extrem schrecklich, als er starb.

SWR1: Gibt es neben dem Rock'n'Roll auch Schnulzen, die Sie gut finden?

Sasha: Ich hab da nie große Unterschiede gemacht. Das mache ich bis heute nicht. Für mich gibt es den Begriff "Schnulze" nicht. Ich nenne das "gefühlvolles Lied" oder "Ballade". Alles andere steckt es in eine Schublade und macht es kleiner als es ist. Als dürfte man nicht zulassen, dass man es gut findet. Prince war auch ein großes Vorbild von mir. Ich fand sowohl die Balladen als auch die funky Stücke gut.

SWR1: Ihr erstes Instrument war eine Gitarre. Die war aber nicht so ganz das, was sie sich zu Weihnachten erhofft hatten?

Sasha: Ja, weil meine Eltern nicht so viel Geld hatten und auch nicht so viel Ahnung, hab ich eine gebrauchte Gitarre bekommen. Allerdings hätte ich schon gerne eine gehabt, die alle Saiten drauf hat (lacht). Da weder meine Eltern noch ich wussten, wie man sie aufzieht, hab ich lang mit einer Gitarre mit drei Saiten gespielt - bis dann zwei den Geist aufgaben. Dann habe ich nur noch mit einer Saite wie auf einer Zitter gespielt: Die Gitarre auf den Schoß gelegt und "Der dritte Mann" geübt.