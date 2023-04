Es gibt zu wenige Freiwillige für die Feuerwehr. Woran liegt das und was bringt es, Menschen zum Feuerwehrdienst zu verpflichten? Antworten von Frank Hachemer, Präsident des rheinland-pfälzischen Feuerwehrverbands.

SWR1: Geht das einfach so, dass jedermann für die Feuerwehr verpflichtet werden kann, wie Wahlhelfer oder Schöffen fürs Gericht?

Frank Hachemer: Man muss das schon differenziert betrachten. Wir haben es zum Glück bisher nur sehr selten erlebt, dass die Verpflichtung zum Feuerwehrdienst mal in Erwägung gezogen worden ist. Aber natürlich kämpfen wir schon seit einigen Jahren damit, dass Feuerwehren mit gewissen Nachwuchssorgen zu tun haben.

SWR1: Für viele ist die Freiwillige Feuerwehr positiv mit Kameradschaft mit Freude, mit Action oder Freundschaften verbunden. Woran liegt es, dass einige das eher als nervige Arbeit ansehen?

Hachemer: Feuerwehrfrau oder -mann zu sein, ist eigentlich etwas sehr Positives. Es macht ja auch Freude, wenn man jemand helfen kann und es gibt sinnlosere Dinge, die man machen kann. Es hat ein bisschen etwas damit zu tun, dass es im Ehrenamt gewisse Verdichtungen gibt. Viele Leute machen vieles.

Wenn Sie die ganze Jugendfeuerwehr-Arbeit zum Beispiel sehen, sind da vielfach Feuerwehr-Angehörige, die das in ihrer Freizeit auch noch machen. Das ist schon nicht unbelastend. Die meisten machen das auch sehr gerne. Aber natürlich gibt es auch Belastungen. Und irgendwann gibt es dann eben auch Leute. die sagen: "Jetzt mach ich das seit 20 Jahren, jetzt ist es aber auch mal gut. Jetzt gucke ich mich in meinem Leben auch nochmal woanders um." In der Vergangenheit war das nicht so. Da waren ganze Dynastien von Familien und der Großvater schon bei der Feuerwehr. Das alles ist jetzt nicht mehr so, da wird es halt schwieriger.

SWR1: Was muss passieren, damit Menschen sich wieder geschätzt fühlen und zur Feuerwehr gehen?

Hachemer: Es hat viel damit zu tun, dass die Politik und die Verwaltungen die Feuerwehr einfach mehr unterstützen sollten. Dass man nicht das Gefühl hat, es wird lange darüber diskutiert, wenn es notwendig ist, neue Ausrüstung, neue Fahrzeuge zu beschaffen. Wenn diese Wertschätzung läuft, dann ist das schon sehr viel.

SWR1: Wenn jetzt in Altenbamberg Einwohner für die Feuerwehr zwangsverpflichtet würden, die das eigentlich gar nicht wollen – ist das nicht gefährlich, wenn die keine Lust aufs Helfen haben? Bei der Feuerwehr geht es um Leben und Tod.

Hachemer: Über eine Million Menschen in Deutschland machen Dienst bei der freiwilligen Feuerwehr. Das sind in der Regel "Überzeugungstäter". Und dann funktioniert es auch gut. Wenn sie auf Dauer so etwas nicht wirklich machen möchten und dazu genötigt werden, kann das natürlich nicht wirklich gut gehen. Das ist doch ganz klar.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Michael Lueg.

Programmtipp

SWR Doku in der ARD Mediathek:

Justyna Krekel gehört zu den wenigen Feuerwehrfrauen in Stuttgart. Die Ausbildung ist hart und die 26-Jährige muss sich schon in ersten Einsätzen beweisen. Brandobermeister Thomas Wenisch dagegen muss mit 60 aufhören, so will es das Gesetz. Auch wenn er immer noch für seinen Beruf brennt.

Feuerwehr - Berufung? Deutschlands wichtigste Jobs