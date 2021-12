Zimmerpflanzen im Winter richtig pflegen

per Mail teilen

Kurz vor Weihnachten soll alles noch einmal hübsch gemacht werden. Der Weihnachtsbaum strahlt, aber die Zimmerpflanzen sehen vertrocknet und kränklich aus. Wir verraten, wie Sie diese richtig pflegen.

Gerade im Winter benötigen Zimmerpflanzen besonders viel Pflege, denn sie stehen meist in beheizten Räumen und bekommen nicht viel Tageslicht zu sehen. Auch falsches Gießen und unzureichende Luftfeuchtigkeit sind oft Gründe für kränkelnde Zimmerpflanzen.

Lichtmangel betrifft so gut wie alle Zimmerpflanzenarten. Insbesondere blühende Pflanzen wie Azalee oder Alpenveilchen benötigen helle Standorte. Stellen Sie diese Pflanzen deshalb in den Wintermonaten möglichst in Fensternähe. Manche Arten wie Farne, Elefantenfuß und Drachenbaum mögen zusätzlich einen etwas kühleren Standort.

Zimmerpflanzen brauchen Tageslicht - Deshalb sollten sie im Winter in Fensternähe stehen. dpa Bildfunk Picture Alliance Christin Klose

Wichtig: Weder zu viel Wärme noch winterliche Zugluft tun den Zimmerpflanzen gut. Sie sollten daher nicht direkt an oder über einer Heizung stehen und vor dem Lüften von der Fensterbank entfernt werden. Auch Staub kann die Tageslichtaufnahme von Zimmerpflanzen erschweren und sollte deshalb regelmäßig entfernt werden.

Dafür eignen sich entsprechende Pflegetücher oder ein Föhn. eingestellt auf die niedrigste Stufe kann man den Staub damit wegblasen. SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau in Bad Kreuznach empfiehlt aber die schnelle Dusche.

Am einfachsten ist es die Pflanze, egal ob Kaktus oder Philodendron, schnell in das Waschbecken oder die Dusche zu stellen und mit lauwarmen Wasser kurz abzubrausen. Das tut ihnen gut!

Genug Luftfeuchtigkeit

Durch regelmäßiges Heizen ist die Raumluft im Winter oft sehr trocken. Zimmerpflanzen brauchen aber genügend Luftfeuchtigkeit, damit es ihnen gut geht. Besprühen Sie sie deshalb hin und wieder mit Wasser. Das hilft auch gegen braune Blattspitzen, die meist eine Folge von zu trockener Luft sind.

SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau (KÖL) in Bad Kreuznach. SWR H.W. Konrad

Richtiges Gießen ist bei Zimmerpflanzen sehr wichtig. Im Winter benötigen sie meist weniger Wasser. In der Regel reicht einmal pro Woche, bei Kakteen oder dem Elefantenfuß genügt gar ein Rhythmus von zwei bis drei Wochen. Wer sich unsicher ist, ob die Pflanze genügend Wasser bekommt, kann sich am Boden orientieren. Dieser sollte gut abgetrocknet sein, denn ständig feuchter Boden ist ein idealer Nährboden für Krankheitserreger und neigt zur Schimmelbildung. Auf das Düngen können Sie in den Wintermonaten verzichten.

Und der Weihnachtsbaum?

Zur Vorsicht rät Hans Willi Konrad mit Glanzsprays, Haarsprays und Co. für einen glänzenderen Weihnachtsbaum. Diese können die Brandgefahr erhöhen. Lieber mit einer feinen Wassersprühflasche in den Baum hinein sprühen und auf die Lichterketten und elektrischen Kerzen achten.