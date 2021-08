per Mail teilen

Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, dass es ab Juni Lockerungen für Geimpfte und Genesene geben wird. Der Besuch im Café oder beim Friseur funktioniert für sie dann ohne Test, die Nutzung einer Maske und die Einhaltung der Abstandsregeln bleiben.

Wir haben Prof. Fred Zepp von der Uniklinik Mainz gefragt: Ist das der richtige Weg?

Fred Zepp: Das ist eine schwierige Frage. In einer Zeit, in der noch nicht alle dazu bereit sind, sich impfen zu lassen, obwohl sie Impfstoff erhalten könnten, ist es immer schwierig, über die Lockerung von Einschränkungen oder Regeln zu diskutieren.

Auf der anderen Seite sind knapp ein Viertel der Bevölkerung geimpft und bis Ende Mai werden es gut ein Drittel sein. Es ist ein gewisses Dilemma zwischen dem ethischen Anspruch, alle gleich zu behandeln, und der Realität, dass Einschränkungen von Grundrechten auch eine gute Begründung haben müssen.

SWR1: Im Juni soll die Impfreihenfolge aufgehoben werden. Mit Impfstoffen von AstraZeneca und Johnson & Johnson gibt es aber immer wieder Lieferschwierigkeiten. Impfen für alle - kann man das überhaupt schon machen?

Zepp: Im Augenblick können wir es noch nicht. Wobei wir natürlich hoffen, mehr Menschen impfen zu können. Die Priorisierung wurde vorgenommen, um die am höchsten gefährdeten Gruppen zuerst schützen. Dass das funktioniert, sehen wir ja. Wir haben jetzt wesentlich weniger Fälle von schweren Erkrankungen bei 80- oder 70-Jährigen. Wenn es tatsächlich gelingt, jetzt noch die 60-Jährigen, die Risikopopulationen und auch besonders gefährdete Menschen - wie beispielsweise Lehrer und Erzieher - zu impfen, kann ich mir gut vorstellen, dass es bis Ende Mai, Anfang Juni gelingen kann, allen Menschen Impfungen nach ihren Wünschen zur Verfügung zu stellen.

Kita-Leiterin Ninja Schmidt macht einen Rachenabstrich bei ihrer Kollegin Selina Ramirez Jimenez SWR

SWR1: Kindergärten und Schulen sind auch Infektionsherde. Wann können Kinder geimpft werden?

Zepp: Es sieht so aus, dass das Unternehmen Biontech Pfizer eine Studie für Kinder zwischen zwölf und 16 Jahren jetzt abgeschlossen hat. Dort wurde angekündigt, dass in dieser oder nächster Woche eine bedingte Zulassung beantragt werden soll. Wir dürfen also davon ausgehen, dass wir im Spätsommer für diese Altersgruppe einen Impfstoff zur Verfügung haben sollten.

Weitere Studien gehen in eine absinkende Alters-Serie. Wir würden als Nächstes Ergebnisse von Sechs- bis Zwölfjährigen, dann vielleicht von Zwei- bis Sechsjährigen und dann am Schluss von Säuglingen erwarten. Das wird wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, dass wir bei Kindern eine längere Nachbeobachtungszeit haben - ein wachsender Organismus ist für Nebenwirkungen gefährdeter als ein ausgewachsener Organismus - erst Anfang nächsten Jahres möglich sein.

Das Interview führte SWR1 Moderatorin Birgit Steinbusch.