Gerade in der Corona-Zeit versuchen wir alle viel Sonne zu tanken und die Natur zu genießen. Dort warten aber auch kleine und etwas größere Blutsauger auf uns - ihre Nahrungsquelle.

Beliebter Aufenthaltsort



Zecken sitzen überall dort, wo es ein bisschen feucht und schattig ist. Denn der gemeine Holzbock kann Trockenheit und trockene Luft nicht ausstehen. Daher tauchen Zecken lieber ab ins kniehohe Gras oder in den Halbschatten unter Büschen und Bäumen. Da warten sie, bis ein Tier oder Mensch vorbeikommt und sie abstreift.

Wer suchet, der findet

Darum gilt weiterhin: Suchen Sie nach der Gartenarbeit oder wenn die Kinder im Garten gespielt haben, den Körper nach Zecken ab. Sie krabbeln oft zu geschützten Stellen am Körper. Daher sollte man besonders die folgenden Körperstellen untersuchen:

Haaransatz

Ohren

Achseln

Ellenbeuge

Bauchnabel

Kniekehle

Großer Bruder

Die Riesenzecke Hyalomma wurde vermutlich von Zugvögeln eingeschleppt. Eigentlich kommt die große Zeckenart hauptsächlich in Süd- und Osteuropa und in Afrika und Asien vor. Inzwischen tauchen sie aber vermehrt auch in Deutschland auf.

Zecken im Größenvergleich: Gemeiner Holzbock (links) und Hyalomma marginatum (rechts) dpa Bildfunk Foto: Lidia Chitimia-Dobler/Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr/dpa

Neben ihrer Größe unterscheidet sie sich optisch von der heimischen Zecke mit ihren gestreiften Beinen. Während der Gemeine Holzbock darauf wartet mitgenommen zu werden, geht die Hyalomma aktiv auf die Jagd und krabbelt schnell auf ihr Ziel zu, denn sie kann zudem auch gut sehen. Sie hat auch kein Problem mit langen Trockenphasen. Der Klimawandel könnte diesen Exoten also entgegenkommen, glauben Fachleute.

Übertragbare Krankheiten

Die Hyalomma-Zecken können in ihrer angestammten Heimat unter anderem das gefürchtete Krim-Kongo-Fieber übertragen. "Aber von mehr als hundert in Deutschland gesammelten Zecken hatte keine dieses Virus in sich", so Stefanie Peyk aus der SWR-Umweltredaktion, die dafür Studien von Parasitologen zitiert. Eine andere Krankheit ist eine Form des Zecken-Fleckfiebers, das sich aber gut mit Antibiotika behandeln lässt.

Außerdem gilt: Hyalomma-Zecken sind bei uns nach wie vor Exoten, also viel seltener als der Gemeine Holzbock. Der ist bisher die deutlich größere Gefahrenquelle und kann vor allem in Baden Württemberg und Bayern die gefährliche Hirnhautentzündung FSME und deutschlandweit die Borreliose übertragen.