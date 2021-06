Urlaub mit dem Wohnmobil ist im Trend. Die Verkaufszahlen sind deutlich angestiegen. Aber lohnt sich ein Kauf oder sollte man sich erstmal ein Wohnmobil mieten?

Freiheit, wegfahren, immer unterwegs sein - die Ferienwohnung auf vier Rädern ist immer mit dabei. Für viele Menschen ist Urlaub mit dem Wohnmobil ein Traumurlaub. Das belegen auch Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes: Im vergangenen Jahr sind in Deutschland insgesamt fast 80.000 Wohnmobile neu zugelassen worden - das sind etwa 50 Prozent mehr als noch im Vorjahr 2019. Und der Trend hält an. Experten rechnen damit, dass auch 2021 wieder jede Menge Wohnmobile gekauft werden. Und das, obwohl die riesigen Wohnungen auf vier Rädern ziemlich teuer sind.

Wer ein Wohnmobil kauft, gibt viel Geld aus

Im Schnitt kostet ein Wohnmobil, je nach Marke und Ausstattung, zwischen 60.000 und 100.000 Euro. Thorsten Link ist Reporter bei der Sendung "Marktcheck" im SWR-Fernsehen und Experte für Wohnmobile. Er sagt: "Wenn die Fahrzeuge richtig ausgestattet sind, wird der Preis sechsstellig. Bei den großen Flaggschiffen, den voll integrierten Reisemobilen, ist unter 120.000 bis 150.000 Euro nichts zu holen." Etwas günstiger sind Wohnwägen. Die kosten im Schnitt nur um die 25.000 Euro. Aber auch das ist viel Geld. Und Thorsten Link gibt auch zu bedenken: Viel Spielraum beim Kauf gebe es nicht, handeln sei eher unüblich. "Da geht es mehr darum, zu gucken, ob ich noch einen größeren Wassertank mit reinbekomme oder ob vielleicht noch eine Markise mit dabei ist oder ein Fahrradhalter. Das sind eher diese Merkmale, mit denen man mit den Händlern noch ins Geschäft kommt. Aber großartige Preisnachlässe kann man sich nicht erhoffen."

Wohnmobil mieten - sinnvoll vor allem für Anfänger

Insgesamt lohnt es sich also vor dem Kauf gut zu prüfen, ob man sich ein Wohnmobil zulegen will. Gerade für Anfänger kann es durchaus Sinn machen, zuerst mal ein Wohnmobil zu mieten, sagt Thorsten Link: "Erst einmal ausprobieren und dann kaufen. Das ist die richtige Reihenfolge. Ich habe das selbst auch so gemacht. Ich habe mir mit meiner Familie öfter mal so ein Reisemobil gemietet." Und auch der Caravaning Industrie Verband CIVD rät Urlaubern, bei der ersten Reise auf jeden Fall ein Wohnmobil zu mieten. Nur so könne man für sich prüfen, ob Camping wirklich der richtige Urlaub für die eigene Familie sei.

Miete kostet 50 bis 200 Euro pro Tag

Wer sich dafür entscheidet ein Wohnmobil zu mieten, muss auch hier mit einigen Kosten rechnen. "Auch das ist relativ teuer", sagt SWR-Experte Thorsten Link. Vor allem in der Hauptsaison koste die Tagesmiete durchaus so viel wie eine Ferienwohnung. "150 bis 200 Euro sind so die Preise, die da aufgerufen werden." Kosten für Bearbeitung und Reinigung, für Stellplatz und Sprit kommen in der Regel hinzu. Etwas günstiger sei die Miete auf dem Privatmarkt, denn auch Privatleute vermieten häufig ihre Fahrzeuge. Allerdings müsse man hier unbedingt darauf achten, dass das Wohnmobil als Mietfahrzeug versichert ist, damit bei einem Unfall die Versicherung den Schaden zahlt. Außerdem sei es vor allem bei der Privatvermietung wichtig, TÜV-Plakette und Fahrtüchtigkeit des Wohnmobils genau zu überprüfen.

Worauf sollte man beim Mieten sonst noch achten

Die meisten Wohnmobile sind leichter als 3,5 Tonnen. Damit dürfen sie mit dem ganz normalen Führerschein der Klasse B gefahren werden. Ab 3,5 Tonnen braucht man Führerscheinklasse C oder nach dem alten System Klasse 3. Experten raten, auch hier unbedingt vor der Fahrt genau den Fahrzeugschein zu überprüfen. Außerdem sei es wichtig, darauf zu achten, dass ab 3,5 Tonnen andere Verkehrsregeln, wie etwa geringere Höchstgeschwindigkeiten, gelten. Viele Vermieter in Deutschland geben ihre Fahrzeuge nur an Personen aus, die älter als 21 Jahre sind. In einigen Ländern gibt es bei bestimmten Vermietern auch eine Altersgrenze nach oben. In den USA vermieten manche zum Beispiel nur an Menschen unter 75. Wichtig auch: Klären Sie, ob es Kindersitze gibt und ob der Hund mit an Bord darf. Oft gibt es nämlich keine Sitze für die Kinder und auch der Hund ist bei vielen Vermietern nicht erlaubt. Bei der Übergabe sollte man auf ein Vermietungsprotokoll achten und bereits vorhandene Schäden dort genau eintragen.

Wann lohnt sich kaufen?

Für viele, die oft mit dem Wohnmobil in Urlaub fahren, stellt sich nun aber sich noch folgende Frage: Ab wann lohnt sich denn ein Kauf? Der ADAC hat dazu folgende Faustregel: Wer mehr als sechs Wochen im Jahr mit dem Camper unterwegs ist, kann über einen Kauf nachdenken.