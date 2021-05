In Ballungsräumen sind schnell mal 40 bis 50 Prozent des Einkommens für die Miete weg. Helfen kann das Wohngeld als staatliche Leistung. Der Antrag ist allerdings kompliziert.

Ob sich die Mühe überhaupt lohnt, kann man vorher durchrechnen mit dem Wohngeld-Rechner der Stiftung Warentest. Barbara Bückmann hat das Online-Tool mit entwickelt und unsere Fragen beantwortet.

SWR1: Für wen lohnt sich der Antrag?

Barbara Bückmann: In den Ballungsgebieten sind die Mieten den Einkommen davon galoppiert. Leute, bei denen es am Monatsende wirklich knapp wird, könnten überlegen, ob Sie Anspruch auf Wohngeld haben. Dazu geben Sie in den Wohngeld-Rechner die ein:





Höhe der Miete,

Einkommen,

Anzahl der Personen, die in der Wohnung leben und

Angabe des Wohngebiets (da das Wohngebiet die Zuordnung in eine der sieben Mietstufen bestimmt).

Der Online-Rechner gibt am Ende eine ungefähre Zahl für das Wohngeld aus.

SWR1: Wovon hängt es ab, ob man Wohngeld bekommt?

Bückmann: Sie dürfen nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig verdienen. Wie hoch Ihre Miete ist, ist eigentlich egal. Wenn Sie beispielsweise in der Mietstufe 1 wohnen, darf eine Person nur 338 Euro als Miete in die Wohngeldberechnung einfließen lassen. Wohnen Sie in Mietstufe sieben, dann darf eine Person 633 Euro in die Berechnung einfließen lassen. Wenn Sie mehr verdienen, eine Person sind und in München leben und Ihre Wohnung 800 Euro kostet, heißt es nicht, dass Sie keinen Anspruch auf Wohngeld haben. Bei der Berechnung wird einfach die Höchststufe von 633 Euro zugrunde gelegt.

SWR1: Im Prinzip wird das Einkommen betrachtet und danach richtet sich, ob es Wohngeld gibt oder nicht?!

Bückmann: Genau, das ist festgelegt. Dann hängt es davon ab, ob Sie alleinerziehend sind - dann bekommen Sie Bonuspunkte. Man kann es sich selbst nicht ausrechnen, sondern sollte einen Wohngeldrechner ausprobieren. Je mehr Wohngeld dabei herauskommt, desto mehr lohnt es sich, dieses Antragsverfahren bei der Wohngeldstelle zu machen.

SWR1: Ist das Ergebnis aus dem Wohngeld-Rechner dann auch die Summe, die die Wohngeldstelle später zahlt? Oder gibt es da nochmal Unterschiede?

Bückmann: Da gibt es nochmal Unterschiede. Aber Sie haben erst einmal eine grobe Richtung, ob es sich lohnt, den ganzen Aufwand zu betreiben.