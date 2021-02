Es ist Wochenende. Und gerade in Coronazeiten stellt sich - besonders mit Kindern - die Frage: Was tun? Eine Antwort gibt Peter Wohlleben in seinem neuesten Kinderbuch "Kommst Du mit nach draussen"?

Darin gibt es Tipps für tolle Naturerlebnisse, direkt vor der Haustür. Einige davon hat er uns im Interview vorgestellt.

Peter Wohlleben - "Kommst du mit nach draußen?" - Eine Entdeckungsreise durch Garten und Stadt. Verlag Friedrich Oetinger GmbH, ISBN 978-3-7891-2133-3 Verlag Friedrich Oetinger GmbH

SWR1: Was kann ich direkt vor der Haustür - gerade in den Städten - an Natur entdecken, was auch Kinder begeistert?

Peter Wohlleben: Das geht mit dem Allerkleinsten los. Ich sag mal was ganz Banales - das ist der Algenbelag auf Häusern. Die ganze Welt ist voller Algen, ob an Zäunen, Pfählen oder eben an Hauswänden. Und die haben teilweise sehr verschiedene Farben von Grau, über Braun, bis zu Grün und Rot. Die Algen kann man ganz einfach sammeln, indem man sie mit einem Stück Tesafilm abklebt. Wenn man den Streifen dann abnimmt, kann man das Ganze schön auf einem Blatt Papier kleben und sammeln. Und schon hat man seine erste Naturentdeckungen. Oder sie bücken sie sich einfach und gucken mal in den Pflasterritzen. Da wachsen ganz viele Pflanzen. Das können Moose oder kleine Blümchen sein, wie Mastkraut zum Beispiel oder Breitwegerich. Ganz viele Pflanzen wachsen in diesen Ritzen, denn es sind hochspezialisierte, kleine Ökosysteme. Es ist tatsächlich so - sie treten vor die Haustür und schon sind sie mitten in der Natur.

Breitwegerich wächste gerne auf Gehwegen in kleinen Ritzen dpa Bildfunk Picture Alliance

SWR1: Sie schreiben in Ihrem Buch auf über die Tiere in den Städten. Was gibt es Spannendes über diese tierischen Mitbewohner zu erzählen?

Wohlleben: Wir sind umgeben von Tieren und sie haben in Städten grundsätzlich die Hoheit. Das gilt auch für die unzähligen Insekten, die auf jeden Einwohner kommen. Fliegen, Käfer, Schmetterlinge oder auch Spinnen. Es gibt in dem neuen Buch sogar ein eigenes Kapitel, wie man seinen Ekel vor Spinnen oder solchen Sachen verlieren kann. Wenn man die Natur entdeckt wäre sehr schade, wenn man auf solche Tiere nicht schaut.

Auch Spinnen gehören zu unseren tierischen Mitbewohnern, die es zu entdecken gilt. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

SWR1: Sie geben in Ihrem Buch Anregungen zum Basteln und Selbermachen, zum Beispiel, wie man eine Batterie aus einer Zitrone basteln kann

Wohlleben: Genau. Dazu brauchen sie einen verzinkten Nagel, Kupferdraht und eine kleine LED oder ganz altmodisch eine Fahrrad-Glühbirne. Es entsteht dann eine Spannung durch die verschiedenen Metalle. Die Anleitung ist auch gar nicht so kompliziert und dann können Sie so eine kleine Glühbirne zum Leuchten bringen. Ich finde das cool, denn Elektrizität durchzieht die Natur. Und das kann man zu Hause sehr schön nachmachen. Im Buch gibt es eine ganze Reihe von Experimenten, wie man sich zum Beispiel einen Kompass selbst baut oder eine Sonnenuhr. Das geht sogar drinnen auf dem Fensterbrett.