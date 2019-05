Wo die Keime lauern Hygiene auf öffentlichen Toiletten

Ob in der Innenstadt, auf der Autobahnraststätte oder im Zug, manchmal lässt sich der Besuch auf einer öffentlichen Toilette nicht vermeiden. Aber wie bekommt man es hin, sich dort keine Krankheiten einzufangen?

Besser ist es aber, die Toilettenbrille zu desinfizieren, mit Papier auszulegen oder eine spezielle Abdeckung zu verwenden, die man auf den Sitz legen kann. Diese liegen manchmal in öffentlichen Toiletten aus, oder man hat seine eigene dabei. Das Papier bildet eine Barriere zwischen Haut und Sitz und kann verhindern, dass man mit Krankheitserregern in Kontakt kommt.

Auch beim Toilettenpapier gilt: Besser eine Kabine suchen, in der sich das Papier in einem Behälter befindet. Auf einer Papierrolle, die so herumsteht, können sich Keime befinden. Den Spülknopf drückt man besser mit bedeckter Hand.