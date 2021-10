"Wer in der Aue wohnt, muss die Gefahr kennen, in der er lebt"

Nach der Zerstörung, kommt der Wiederaufbau - aber kann man im Ahrtal überhaupt alles wieder aufbauen?

Allein 34 Häuser können nicht mehr dort hingebaut werden, wo sie vorher gestanden haben, so Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Häuser beim nächsten Hochwasser wieder zerstört werden, wäre zu groß.

Die Flut Mitte Juli hat fast den kompletten Ortsteil Altenburg in der Verbandsgemeinde Altenahr überschwemmt (rotes Gebiet). Das neue Überschwemmungsgebiet (blaue Zone) reicht bis weit in den Ort hinein und endet kurz vor der Grundschule und Realschule plus, wie die Karte der Struktur- und Genehmigungsdirektion zeigt. Land Rheinland-Pfalz

Dr. Thomas Roggenkamp hat sich intensiv mit der geologischen Beschaffenheiten und historischen Hochwasser im Ahrtal beschäftigt und unsere Fragen beantwortet.



SWR1: Wenn man alle Emotionen weglässt und die Situation rein wissenschaftlich betrachtet - sollten besser viel mehr Häuser nicht wieder aufgebaut werden?

Dr. Thomas Roggenkamp: Ja, es ist immer eine nicht optimale Idee, in der Aue zu bauen. Denn das ist das natürliche Überschwemmungsgebiet eines Flusses. Nun haben wir jetzt ein Hochwasser gehabt, das extreme Ausmaße hatte, aber nicht einmalig war. Wir kennen das auch aus der Historie im Ahrtal, dass dort vergleichbare Hochwasser stattgefunden haben. Das heißt, wir sind einfach hier in einem natürlichen Schwankungsbereich dieses Flusses und man sollte dem Fluss diesen Raum auch geben.

SWR1: Wenn Sie sagen, dem Fluss mehr Raum geben - meinen Sie damit ein paar Häuser weniger am Ufer oder reden wir von ganzen Ortschaften, die der Ahr im Weg sind?

Roggenkamp: Das Problem ist, dass das Tal inzwischen sehr dicht bebaut ist. Und diese dichte Bebauung wirkt sich wiederum auf das Hochwasser aus. Wir haben an ganz vielen Stellen gesehen, dass das Wasser regelrecht aufgestaut wurde. Zum einen an den Brücken entlang der Ahr. Dort haben sich Materialien - wie Pkws oder Baumstämme - verfangen und einen Staudamm gebildet. Das heißt, der Wasserstand steigt dort noch mal überproportional an. Insofern ist es mit wenigen Häusern da nicht getan. Man müsste wirklich massiv dem Fluss mehr Platz einräumen.

Zerstörte Häuser im Ahrtal SWR SWR

SWR1: Das heißt ganze Ortschaften müssten weg?

Roggenkamp: Ich würde jetzt nicht dafür plädieren, ganze Ortschaften rückzubauen. Das ist auch einfach nicht realistisch. Es spielen nicht nur unsere Aspekte als Hochwasser-Forscher eine Rolle, sondern natürlich auch ganz viele andere Aspekte. Insofern kann ich auch die Abwägung vom Land Rheinland-Pfalz, die jetzt getroffen wurde, ein Stück weit nachvollziehen. Obwohl ich als Hochwasser-Forscher teilweise ein bisschen ratlos geblieben bin, als ich mir die Karten angeschaut habe.

SWR1: ...und dabei geht es um Menschenleben, das Hab und Gut und um Existenzen....

Roggenkamp: Die Karten sind deswegen so schnell rausgegeben worden, damit man den Menschen an der Ahr eine Planungssicherheit geben kann. Ich habe mit einigen Betroffenen gesprochen und sie waren sehr erleichtert, endlich diese Karten zu bekommen und zu erfahren, ob sie dort wieder bauen dürfen oder nicht.

SWR1: Die Menschen dürfen wieder bauen, aber sie bauen gefährlich?

Roggenkamp: Ja, ganz genau. Das ist jetzt ein Risiko, dass sich jeder bewusst machen muss. Nicht nur an der Ahr, sondern auch in anderen Gebieten. Wer in der Aue wohnt, muss die Gefahr kennen, in der er lebt. Selbst wenn wir von einer Wiederkehr-Wahrscheinlichkeit von allen 200 Jahren ausgehen, bedeutet das nichts anderes, als dass man jedes Jahr eine Wahrscheinlichkeit von 0,5 Prozent hat, dass ein solches Hochwasser wieder eintritt. Das ist einfach das Risiko, dass jeder kennen und auch im Extremfall damit umgehen muss.