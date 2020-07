per Mail teilen

Die gesetzliche Rente kann aufgebessert werden. Wie das geht und ob es sich lohnt, erklärt Finanzexperte Theo Pischke im Interview.

SWR1: Wieso sollte man neben den Pflichtbeiträgen freiwillig in die gesetzliche Rente einzahlen?

Theo Pischke: Das ist ein kleiner Kniff. Menschen, die 1964 und später geboren sind, können aktuell vorzeitig mit 65 Jahren und acht Monaten in Rente gehen. Die freiwilligen Einzahlungen sind eigentlich dazu gedacht, Abschläge auszugleichen, die dadurch entstehen. Und: Es gibt auch die Möglichkeit, schon mit 63 in Rente zu gehen - allerdings dann nur mit Abschlägen.

Pro Monat, den man früher in Rente geht, werden 0,3 Prozent vom ursprünglichen Rentenbetrag abgezogen. Diese Abschläge kann man aber durch eine freiwillige Zahlung ausgleichen. Die Höhe dieser Zahlungen können Sie sich von der Rentenversicherung berechnen lassen. Wenn man nicht früher in Rente gehen möchte, sondern bis zum Renteneintrittsalter weiterarbeitet, dann steigert diese zusätzliche Zahlung die gesamte Rente.

Kann jeder freiwillig in die Rente einzahlen?

Dafür gibt es Voraussetzungen: Man muss die 35 Versicherungsjahre voll bekommen. Mit den zusätzlichen Zahlungen kann man erst mit 50 beginnen.

Der Finanzexperte Theo Pischke gibt Tipps, wie man seine Rente erhöhen kann. Stiftung Warentest

Warum ist es im Moment attraktiv, freiwillig in die gesetzliche Rente einzuzahlen?

Dafür gibt es zwei Gründe. Der eine ist, dass man Steuern spart. Man kann die freiwilligen Rentenbeiträge bis zu einer gewissen Grenzen absetzen. Der Staat beteiligt sich also an der Finanzierung dieses zusätzlichen Rentenpluses. Der andere Grund: Die Zinsen sind derzeit sehr niedrig.

Bei einer privaten Vorsorge ist es momentan so: Die Lebensversicherer sind in Schwierigkeiten. Sie haben Probleme die Gelder der Kunden gut anzulegen, weil die Zinsen niedrig sind. Wir haben das mal verglichen. Vor allem wenn man noch berücksichtigt, dass in den westlichen Bundesländern die Renten im Juli um 3,45 Prozent erhöht wurden und im Osten sogar um 4,2 Prozent. Von solchen Rentensteigerungen können Leute mit einer privaten Vorsorge derzeit nur träumen.