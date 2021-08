Sommerzeit ist Grillzeit. Zu Wurst und Co. gehören oft Grillsaucen, doch viele kennen es: Die offene Sauce steht hinten im Kühlschrank, aber man weiß nicht seit wann. Wie lange Sie diese und andere Lebensmittel verzehren können, verraten wir jetzt.

Viele Grillsaucen werden auf der Basis von Tomaten, Essig und mit viel Salz oder Zucker produziert, so zum Beispiel auch Ketchup. Dadurch können die meisten Barbecue-Saucen bis zu drei Monate im Kühlschrank aufbewahrt werden, wenn sie einmal geöffnet wurden. Ein hilfreicher Tipp zum Erinnern, seit wann Flaschen geöffnet im Kühlschrank stehen: Beim Öffnen direkt das Datum auf die Flasche schreiben. So vergessen Sie nicht mehr, wie lange sie noch haltbar ist.

Auch Gewürzgurken, Kapern und anderes eingelegtes Gemüse ist durchschnittlich bis zu drei Monate problemlos im Kühlschrank aufzubewahren, denn sie sind in Essig eingelegt. Sie sollten allerdings beachten, dass Gurken oder anderes Gemüse immer mit sauberem Geschirr aus dem Glas gefischt wird und beim Zurückstellen die Einlegeflüssigkeit alles bedeckt. So lange die Gurken oder Kapern noch gut riechen, gut aussehen und gut schmecken, sind sie problemlos essbar. Wenn sich die Flüssigkeit eingetrübt hat oder sich zum Beispiel Gurken verfärbt haben, dann diese besser wegschmeißen.

Wie lange ist Senf haltbar?

Senf hält sich durch die Senföl-Glykoside aus den Senfkörnern lange, denn diese wirken antibakteriell. Bei süßem Senf wirkt der hohe Zuckeranteil zusätzlich konservierend. Geöffnet im Kühlschrank hält sich daher Senf generell rund drei Monate. Aber auch hier gilt: Immer mit einem sauberen Messer oder Löffel entnehmen und am besten beschriften Sie das Glas mit dem Öffnungsdatum. Wichtig: Wasser, das sich auf dem Senf im Glas absetzt, weggießen und keinesfalls unterrühren. In diesem Wasser können sich leicht Bakterien bilden. Hat sich extrem viel Wasser oben abgesetzt, eine Messerspitze kosten, ob er noch schmeckt.

Marmelade und Mayonnaise

Gekaufte Marmelade hält sich durch den hohen Zuckergehalt einige Wochen. Wenn die Farbe der Marmelade blasser wird, ist sie vielleicht weniger aromatisch, aber die Essbarkeit leidet nicht darunter. Wenn sich Schimmel gebildet hat, sollten Sie das Glas aber wegwerfen.

Gekaufte Marmelade hält im Kühlschrank einige Wochen. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Mayonnaise aus dem Supermarkt wird mit pasteurisierten Eiern zubereitet und ist daher problemlos bis zu einem Monat geöffnet im Kühlschrank lagerfähig. Bei selbstgemachter Mayonnaise, die mit rohem Ei hergestellt wird, gilt: Unbedingt innerhalb von 24 Stunden verzehren.

Ketchup und Tomatenmark

Ketchup enthält neben Essig auch viel Zucker und beides wirkt stark konservierend. Geöffnet ist es daher bis zu drei Monate im Kühlschrank haltbar. So lange es gut aussieht, riecht oder schmeckt, können Sie es bedenkenlos essen. Voraussetzung: Es wurde immer kühl gelagert und die Ketchup-Flasche ist immer gut verschlossen. Tipp auch hier: Öffnungsdatum draufschreiben.

Tomatenmark ist stark konzentriert, enthält also wenig Wasser und viel Salz. In der festverschlossenen Tube hält es sich bis zu drei Monate. Wenn Sie Tomatenmark aus der Dose verwenden, sollten Sie den Inhalt der Dose innerhalb einer Woche verbrauchen oder den Rest in ein sauberes, gut schließendes Gefäß umfüllen, denn in einer geöffneten Dose ist das Tomatenmark Sauerstoff ausgesetzt und verdirbt deswegen schneller.

Pesto und Fruchtsaft

Auf Saft-Packungen sieht man oft die Aufschrift "Innerhalb von drei Tagen aufbrauchen". Im Kühlschrank ist eine geöffnete Saftpackung allerdings bis zu 14 Tage haltbar. Vorausgesetzt es wurde nicht direkt aus der Packung oder Flasche getrunken und der Saft war immer gut verschlossen im Kühlschrank.

Gekauftes Pesto hält sich geöffnet bis zu vier Wochen im Kühlschrank. Das Öl konserviert, weil es keine Sauerstoffzufuhr zulässt. Sie verlängern die Haltbarkeit, indem Sie immer genügend Öl nachgießen, sodass das Pesto bedeckt ist.