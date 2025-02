Das Jahr 1985 verändert die Musikgeschichte. Da bringt eine Frau mit einer fulminanten Stimme ihr Debütalbum heraus. "Whitney Houston" ist der Beginn einer steilen Karriere.

Im Februar 1985 liegt ein Album einer jungen amerikanischen Sängerin in den Plattenläden. Es heißt so wie sie: "Whitney Houston". Doch hinter diesem einfachen Titel der Platte versteckt sich ein echtes Kunstwerk.

Dieses Album ist der Start einer Weltkarriere für die damals 21-jährige Whitney Houston. SWR1 Musikchef Bernd Rosinus bezeichnet es gesanglich als das beste Album, dass sie je gemacht hat.

Viele Auszeichnungen für das Debütalbum "Whitney Houston"

Mit seiner Meinung ist er damit nicht allein. Das Album "Whitney Houston" verkauft sich allein in den USA 13 Millionen Mal und ist damit eines der erfolgreichsten Debüts einer Künstlerin überhaupt. In Deutschland, Österreich und Großbritannien wird das Album mit Platin und Mehrfach-Platin ausgezeichnet.

Drei Singles erreichen die Spitze der US-Charts. Für die Single "Saving All My Love For You" bekommt Whitney Houston ihren ersten Grammy.

"Saving All My Love For You" ist ein Kapitel aus ihrem Leben

In dem Song geht es um Ehebruch. Houston singt über eine Beziehung zu einem verheirateten Mann, mit dem sie immer nur wenige Augenblicke teilen kann. Für diese Momente bewahrt sie ihre Liebe auf.

Angeblich hat sie den Song so überzeugend gesungen, weil sie damals eine Affäre mit einem verheirateten Mann hatte. Das hat Whitney Houston zumindest später in Interviews angedeutet.

Whitney Houston - Saving All My Love For You (Official HD Video)

Houston wird in einem Club in New York entdeckt

Während der Erfolg dieser jungen Frau mit der unglaublichen Stimme für die Musikwelt quasi über Nacht kommt, ist ihr Durchbruch für Insider keine Überraschung.

In einem New Yorker Club wird die junge Whitney Houston entdeckt, von keinem geringeren als Produzenten-Legende Clive Davis. Er hat zum Beispiel Janis Joplin, Bruce Springsteen oder Aretha Franklin entdeckt. Davis ist fasziniert von der Stimme und ihrer Präsenz und bietet der Sängerin einen Vertrag an.

Das Debüt und die Karriere werden sorgfältig geplant

Clive Davis verspricht ihr nicht den schnellen Erfolg zu wollen. Stattdessen plant er, mit Whitney eine dauerhafte Karriere aufzubauen. Das überzeugt sie. Deshalb unterschreibt sie den Vertrag mit Clive Davis und entscheidet sich gegen andere interessierte Labels. Später sagt er, er sei so überzeugt von ihr gewesen, dass er alles richtig machen wollte.

Produktion von "Whitney Houston" dauert zwei Jahre

Was folgt, ist tatsächlich sorgfältige Arbeit am Debütalbum. Whitney Houston selbst schreibt keine Lieder. Deshalb veranstaltet Clive Davis sogenannte "Showcases", wo Songwriter die junge Whitney kennenlernen und ihr Material geben. Es dauert zwei Jahre, bis das Debütalbum veröffentlicht wird. Und das lange Warten gibt Produzent Davis recht.

"Whitney Houston" ist der Beginn einer Weltkarriere

Whitney Houston startet eine Weltkarriere. Mit mehr als 220 Millionen verkauften Tonträgern, über 200 Gold-, Silber- und Diamantschallplatten, sowie sechs Grammys, gehört sie zu den erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten. Whitney Houstons Karriere endet leider viel zu früh.

Am 11. Februar 2012 stirbt sie im Alter von 48 Jahren in einem Hotel in Beverly Hills. Sie wird tot in der Badewanne ihres Zimmers gefunden. Als Todesursache wird Ertrinken festgestellt. Ihr chronischer Drogenmissbrauch und eine Herzkrankheit sollen zum Tod beigetragen haben.