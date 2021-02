per Mail teilen

Weltweit kommunizieren mehr als zwei Milliarden Menschen über WhatsApp. Dabei wird der Schutz der Privatsphäre oft vernachlässigt. Wir sagen Ihnen, wie Sie verhindern können, dass ungebetene Gäste Ihre Kommunikation verfolgen.

Mobbing und Betrug oder Identitätsdiebstahl bei oder im Zusammenhang mit WhatsApp gehören inzwischen zum Alltag der Cyber-Analysten der rheinland-pfälzischen Polizei, wie uns der Leiter des Kommissariats K16 in Mainz, Jörg Stubenrauch, bestätigt. Dabei reichen wenige Einstellungen aus, um zu verhindern dass der eigene Account missbraucht wird.

Verifizierung in zwei Schritten

Diese Option soll gewährleisten, dass nur der Benutzer selbst Zugriff auf seinen Account hat. Ist die Option aktiv, erfolgt die Verifizierung des Accounts über die Abfrage eines sechsstelligen Pins. Die Eingabe des Pins wird immer dann fällig, wenn versucht wird mit einem neuen Gerät auf das Whatsapp-Konto zuzugreifen. "Wir empfehlen dir dringend, eine korrekte E-Mail-Adresse anzugeben, sodass du nicht aus deinem Account ausgesperrt wirst, wenn du deine PIN vergisst," rät WhatsApp und weist darauf hin, dass die sechsstellige Pin auch bei der normalen Nutzung regelmäßig abgefragt werden kann und dass die "Verifizierung in zwei Schritten" ohne die Eingabe der Pin nicht wieder deaktiviert werden kann.

Fingerabdruck oder FaceID

Zusätzliche Sicherheit bietet auch die Option, den Zugriff auf die App per Gesichtserkennung oder Fingerabdruck abzusichern. Für Apple-Nutzer stehen dafür FaceID und TouchID zur Aktivierung in den Einstellungen bereit. Für Android-Nutzer steht eine Fingerabdruck-Entsperrung zu Verfügung.

Regelmäßig updaten

Halten Sie Ihre App auf dem neusten Stand und installieren Sie entsprechende Updates zeitnah nach deren Veröffentlichung. So stellen Sie sicher, dass eventuelle Sicherheitslücken auf Ihrem Gerät nicht mehr gefährlich werden können. Im Zweifel aktivieren Sie automatischen Updates.

Gruppeneinstellungen

Behalten Sie in der Hand, wer sich in Ihren WhatsApp-Gruppen tummelt. Bisher war es möglich, dass jeder Nutzer einer Gruppe neue Benutzer zur Gruppe hinzufügen konnte. Jetzt ist auch diese Einstellung anpassbar. Sie könne jetzt entscheiden, welche Nutzer Ihrer Gruppe neue Benutzer hinzufügen dürfen.

So passen Sie die Gruppeneinstellungen an iOS Einstellungen > Account > Datenschutz > Gruppen Android: WhatsApp > Weitere Optionen > Einstellungen > Account > Datenschutz > Gruppen Ausführliche Informationen hier.

Privates verbergen

Statusinformationen und Profilbilder ermöglichen es, den eigenen WhatsApp Account zu personalisieren. In den Account-Einstellungen können Sie entscheiden, wer diese Informationen sehen darf. Hier kann ebenfalls festgelegt werden, ob die eigenen Kontakte darüber informiert werden, wann Sie zuletzt bei WhatsApp aktiv waren und ob Sie eingegangene Nachrichten bereits gelesen haben.

iOS: WhatsApp > Einstellungen > Accounts > Datenschutz

Android: WhatsApp > Menü/3 Punkte > Einstellungen > Account > Datenschutz

Web-App

Über die drei Punkte im linken Bereich können Sie Ihre WhatsApp-Web Sitzung beenden. SWR SWR1

WhatsApp-Web bietet eine browser-basierende Möglichkeit, WhatsApp am Computer oder einem Tablet zu nutzen. Zugang gibt es per QR-Code, das mit dem Account verknüpfte Smartphone muss für die Nutzung einen Online-Zugang haben. Der Nachteil: Die Browser-Anwendung wird bei Nichtbenutzung nicht automatisch abgemeldet. Damit kann jeder, der Zugang zu Ihrem PC-Nutzerkonto hat, auf Ihre WhatsApp-Chats zugreifen. Beenden Sie die Anwendung aktiv, wenn Sie Ihren Rechner herunterfahren. Das geht in den Einstellungen der App unter WhatsApp Web/Desktop.