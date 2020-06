Wespennest am Haus - das rät der Nabu

Was tun, wenn sich Wespen ein Nest am Haus oder an der Wohnung bauen? Auf keinen Fall entfernen, sagt Ann-Sybil Kuckuk, Naturschutzreferentin des Nabu Rheinland-Pfalz. Das ist nicht nur verboten, sondern auch sehr gefährlich.