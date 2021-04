Jeder kennt sie: In Plastikfolie eingepackte Werbung. Jede Woche flattern etwa 20 Millionen Exemplare in die deutschen Briefkästen. Aber was steckt eigentlich hinter den Prospekten?

Woher kommt die Werbung?

Diese Wurfsendung kommt von der Deutschen Post. Einmal pro Woche, meist am Samstag landet sie in den Briefkästen der Nation und nennt sich "Einkauf Aktuell". Sie enthält immer eine dünne Fernseh-Zeitschrift und regionale Werbeprospekte. "Vergangenes Jahr hat die Wurfsendung Corona-bedingt meist weniger Beilagen enthalten. Die Auflage ist laut Deutscher Post aber stabil geblieben", sagt Angelika Hensolt aus der SWR1 Wirtschaftsredaktion. Sie liege bei 20 Millionen Exemplaren. Damit hat diese Wurfsendung bundesweit die meisten Leser. 15 Millionen Deutschen sollen regelmäßig in den Prospekten blättern. Das mache "Einkauf Aktuell" attraktiv für Unternehmen.

Kann man sich gegen den Einwurf wehren?

Der weit verbreitete Aufkleber "Keine Werbung" ist genau richtig für solche Art von Prospekten. "Nicht-adressierte oder nur teil-adressierte Werbung darf dann nicht in meinen Briefkasten landen. Das hat der Bundesgerichtshof schon vor langer Zeit entschieden", erläutert Hensolt. Bei "Einkauf aktuell" steht kein Name drauf, also wissen geschulte Post-Mitarbeiter, dass sie diese nicht einwerfen dürfen. Aber: in der Praxis landen solche Prospekte oft als Stapel im Hausflur. "Das ist eine Grauzone und dagegen kann man schwer vorgehen, meint die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz", erklärt die Wirtschaftsredakteurin.

SInd die Folien abbaubar und nachhaltig?

Die Post hat vor einigen Jahren die Plastikfolie verändert, denn die Wurfsendung stand sehr in der Kritik. 2019 gab es sogar eine Online-Petition gegen die Werbesendung. Innerhalb kurzer Zeit kamen damals über 200.000 Unterschriften zusammen. "Die Post hat daraufhin, die Plastikhülle dünner gemacht und betont, dass sie sich jetzt fast vollständig recyclen lässt", sagt Angelika Hensolt. Derzeit laufen in einigen Gebieten auch Tests mit einer Papier-Banderole um die Prospekte. Es könnte also sein, dass diese umstrittene Wurfsendung bald bundesweit ohne Plastik verteilt wird.