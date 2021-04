Im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion ist immer von extrem langen Krankheitsverläufen die Rede. Wer bezahlt dann den Lohn oder das Gehalt und was kommt dann? Wir haben mit Alicia Kostenov von der Zeitung Finanztest über dieses Problem gesprochen.

SWR1: Der Arbeitgeber übernimmt die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall für sechs Wochen. Wer zahlt danach?

Alicia Kostenov: Nach den sechs Wochen springt die Krankenkasse ein. Vorausgesetzt, Sie sind gesetzlich krankenversichert. Die Krankenkasse zahlt Ihnen dann Krankengeld. Wenn Sie privat versichert sind, dann wäre es klug, Sie haben eine entsprechende Zusatzversicherung für Krankentagegeld abgeschlossen, um dann eben auch entsprechend Geld zu bekommen.

SWR1: Was macht das auf dem Konto aus, wenn ich jetzt Krankengeld beziehe?

Kostenow: Nehmen wir als Beispiel einen Arbeitnehmer, der rund 3.000 Euro brutto verdient. Das sind heruntergerechnet rund 2.000 Euro netto. Im ersten Schritt prüft die Krankenkasse, was weniger ist: Entweder 70 Prozent vom Brutto- oder 90 Prozent vom Netto-Gehalt. Daraus ergibt sich die Grundlage für die Berechnung des Krankengeldes. Auf einen Kalendermonat gerechnet, sind das ungefähr 1800 Euro Brutto-Krankengeld, von denen noch die Renten-, die Arbeitslosen- und Pflegeversicherungsbeiträge abgehen. Unterm Strich bleiben dann ungefähr 1570 Euro. Das sind ungefähr 420 Euro weniger als das normale Netto-Gehalt. Das ist schon ein ordentlicher Einschnitt.

SWR1: Diese Regelung gilt jetzt auch nicht für alle Zeiten. Was passiert, wenn man richtig lange krank ist?

Kostenov: Diese Regelung gilt maximal 78 Wochen. Nach dieser Zeit hört die Krankenkasse auf, Krankengeld zu zahlen.

SWR1: Bedeutet das dann "Hartz IV"?

Kostenov: Wenn die Krankenkasse kein Krankengeld mehr zahlt, gibt es eigentlich drei Möglichkeiten: Entweder ist der Arbeitnehmer dann wieder gesund und kann wieder in den Beruf einsteigen. Wenn der Arbeitnehmer dann noch nicht wieder arbeiten kann, die Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit aber absehbar ist, dann müsste er "Arbeitlosengeld 1" (ALG 1) beziehen, so paradox das klingt. Falls abzusehen ist, dass der Arbeitnehmer wirklich gar nicht mehr arbeiten kann, also dauerhaft krank ist, dann bleibt nur die Erwerbsminderungsrente. Es sei denn, es existiert eine Berufsunfähigkeitsversicherung.

SWR1: Wie sieht das bei Selbstständigen aus?

Kostenov: Bei Selbstständigen, die länger krank werden, kommt es darauf an, ob sie gesetzlich oder privat krankenversichert sind. Bei gesetzlich versicherten Selbständigen ist es wichtig, ob sie sich mit oder ohne Krankengeldanspruch bei ihrer Krankenkasse versichert haben. Das ist natürlich auch eine Frage des Einkommens. Wer sich mit Krankengeldanspruch versichert, zahlt den normalen Beitragssatz plus einen Zusatzbeitrag und bekommt dann wie normale Arbeitnehmer auch nach sechs Wochen, also ab der siebten Krankheitswoche Krankengeld von seiner Krankenkasse. Die ersten sechs Wochen muss der Selbstständige aber selbst überbrücken. Er ist ja selbstständig, hat also keinen Chef, der für ihn das normale Gehalt weiterzahlt.

SWR1: In einem solchen Fall ist eine zusätzliche Absicherung sicherlich empfehlenswert. Ist auch bei Angestellten eine solche zusätzliche Absicherung sinnvoll?

Kostenov: Für einen Angestellten ist eine zusätzliche Absicherung immer dann sinnvoll, wenn das Krankengeld nicht ausreicht. Als gesetzlich Versicherter sollten Sie einfach einmal überschlagen, wie viel Geld Sie im Krankheitsfall von ihrer Krankenkasse bekommen würden. Reicht das nicht aus, dann haben Sie die Möglichkeit eine private Krankentagegeldversicherung abzuschließen. Die stockt dann das Krankengeld auf und greift vielleicht sogar etwas früher. Eine weitere Möglichkeit ist ein entsprechender Wahltarif der Krankenkasse. Das ist auch eine Option für Selbstständige, die schon krank sind oder aufgrund von anderen Umständen, weil sie zum Beispiel älter sind, nicht mehr von einer privaten Krankentagegeldversicherung angenommen werden oder hohe Beiträge bezahlen müssten. Diese Tarife können dann helfen, dass das Krankengeld früher bezahlt oder aufgestockt wird.

Das Gespräch führte Hanns Lohmann.