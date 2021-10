SWR1 Reporter finden, Lautsprecher gewinnen

per Mail teilen

Haben Sie schon die neue SWR1 App? Wenn ja, dann haben Sie in den nächsten beiden Wochen von montags bis freitags die Chance, einen schicken SWR1 Bluetooth-Lautsprecher zu gewinnen.

Wenn Sie die neue SWR1 App noch nicht haben, laden Sie sie am besten direkt im App Store oder Play Store herunter. Dann können Sie in den nächsten beiden Wochen jeden Tag einen von drei Bluetooth-Lautsprechern im schicken SWR1 Design gewinnen.

SWR1 App jetzt mit Plattenregal für die Hosentasche

Bluetooth-Lautsprecher gewinnen – so geht's!

Unser Reporter Daniel Isengard ist in den kommenden zwei Wochen jeden Tag in einer anderen Stadt unterwegs und will von Ihnen gefunden werden. Die ersten drei Hörer*innen, die unseren Reporter finden und auch das passende Codewort kennen, bekommen einen nagelneuen Bluetooth-Speaker geschenkt.

SWR1 Reporter und Redakteur Daniel Isengard. SWR

Wo versteckt sich unser Reporter?

Damit Sie unseren Reporter auch finden können, verstecken wir täglich im Programm mehrere Hinweise:

In welcher Stadt, an welchem Ort und mit welchem Codewort sie gewinnen können.

In der neuen SWR1 App können Sie innerhalb der letzten fünf Stunden des laufenden Radioprogramms zurückspulen und die versteckten Hinweise finden - auch wenn Sie nicht den ganzen Tag das Radioprogramm von SWR1 RP verfolgen können.

SWR1 App - am besten direkt testen!

Wer sich über so einen Bluetooth-Speaker freuen würde, der kann auch jetzt schon mal üben und in der SWR1 App schon mal die Rückspulfunktion austesten. Damit können Sie bis zu fünf Stunden im Radioprogramm zurückspulen.

Das kann der Bluetooth-Lautsprecher

Der Speaker mit SWR1 Logo in Holzoptik ist richtig kompakt und hat einen wunderbaren Sound. Die akkubetriebene Box macht aus ihrem Smartphone ein echtes Klangwunder, das sie überall mit hinnehmen können, um SWR1 an jedem Ort genießen können.

Das brauchen sie um den Bluetooth-Lautsprecher zu gewinnen Die neue SWR1 App* Den Ort an dem sich unser Reporter befindet. Die Uhrzeit an dem unser Reporter vor Ort ist. Das Codewort Gewinnen können Sie in der Woche vom 18. - 22.10.2021 und vom 25. - 29.10.2021. *SWR1 App runterladen - hier gehts! SWR1 App im Play Store

SWR1 App im App Store

Lesen Sie vor der Teilnahme bitte unsere Teilnahmebedingungen.