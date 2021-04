Nach dem Aufstehen geht der erste Blick aufs Smartphone - und der letzte vor dem Einschlafen auch. Das mobile Telefon mit den vielen Funktionen bestimmt bei vielen Menschen den Alltag und kostet viel Zeit.

Wie es gelingt, das Gerät auch mal nicht anzufassen - auch wenn es schwer fällt - und die kostbare Zeit für andere Dinge zu nutzen, zeigt Ihnen Buchautor Christoph Koch.

"Fomo" - Viele Nutzer haben das Gefühl wichtige Nachrichten zu verpassen Photo by Rob Hampson on Unsplash

SWR1: Sie geben im Buch den Tipp, eine 30-Tage-Challenge zu machen. Wie funktioniert das genau?

Christoph Koch: Ich habe für 30 Tage kleine Aufgaben und Tricks und Tipps zusammengestellt. Das reicht von Dingen, die man am Smartphone anderes einstellen kann, damit man zum Beispiel nicht ganz so oft angepingt wird oder die Versuchungen reinzugucken, ein bisschen senken lässt. Das sind aber auch Anregungen, was man mit der gewonnenen Zeit anfangen kann.

SWR1: Seit es Smartphones gibt, gibt es auch die Empfehlung, das Gerät öfter mal liegen zu lassen. Gleichzeitig ist die Anziehungskraft ungebrochen. Wie kriegt man diesen Teufelskreis durchbrochen?

Koch: In dem man sich zuerst einmal fragt, warum man zum Smartphone greift. Will ich mich ablenken, suche ich Zerstreuung oder Bestätigung in den sozialen Netzwerken? Je mehr ich herausfinde, was mich triggert, umso besser kann ich Alternativen finden oder die Nutzung ein bisschen runterfahren.

Christoph Koch: Digitale Balance: Mit smarter Handynutzung leichter leben – Die 30-Tage-Challenge. Heyne Verlag. ISBN-10 : 3453605853 Heyne Verlag

SWR1: Warum ziehen uns Nachrichten auf dem Smartphone so an?

Koch: Da gibt's den modernen Begriff "Fomo", Fear of missing out - die Angst etwas zu verpassen. Die führt dazu, dass wir permanent bei den sozialen Medien reingucken oder die Nachrichtenseiten neu laden. Wir haben aktuell in der Corona-Krise auch wirklich das Gefühl, dass wir etwas verpassen, wenn wir nicht jeden Tag die neuen Zahlen checken oder uns auf dem Laufenden halten, was die aktuellen Vorschriften angeht. Wenn man ganz ehrlich ist, ist es natürlich nicht immer entscheiden, ob man das in den ersten fünf Minuten oder alles in Echtzeit mitbekommt. Es muss nicht immer alles sofort sein, sondern reicht auch ganz entspannt am Ende des Tages.

SWR1: Gibt es Wege, diese Smartphone-Abhängigkeit zu reduzieren?

Koch: Eine entscheidende Empfehlung aus meinem Buch ist tatsächlich zu versuchen, ein paar Smartphone-freie Zonen im Leben einzurichten. Das Schlafzimmer ist ein ganz klassischer Fall. Das kann schon viel helfen. Ich will das Smartphone auch gar nicht verdammen. Das ist insgesamt wahnsinnig praktisch und ein tolles Gerät. Aber wie gesagt, sich so ein paar Inseln im Leben zu bewahren, wo das Smartphone nicht die bestimmende Rolle spielt, ist sehr wertvoll und kann sehr hilfreich sein.

Das Interview führte SWR1-Moderator Hanns Lohmann.