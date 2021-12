Videospiele sind beliebt auf den Wunschlisten zu Weihnachten. Die Auswahl ist riesig. Wie haben Tipps und Highlights, die Sie ihren Kindern guten Gewissens schenken können.

Habe ich die richtige Technik zu Hause?

0-99 Jahre: Für die ganz Kleinen und alle Junggebliebenen

6-12 Jahre: Sportliche Games machen das Rennen

12-16 Jahre: Abenteuer mit Herausforderung

Gaming-Ratgeber für Eltern

Es ist wichtig, vor dem Kauf darauf zu achten, welche Technik man zu Hause stehen hat. Schließlich sind die Spiele nur spielbar, wenn man ein passendes Endgerät dazu besitzt. Bei Konsolen sollte man einfach abgleichen, ob das Spiel auch für die entsprechende Konsole geeignet ist. Das steht auf der Verpackung.

Was kann mein Computer?

Bei Computerspielen unterscheiden sich die Systemvoraussetzungen von Spiel zu Spiel. Das heißt: Man muss vor dem Spielkauf wissen, wie leistungsstark der Computer ist und die Angaben abgleichen. Sonst läuft man Gefahr ein Spiel zu kaufen, bei dem der PC im wahrsten Sinne des Wortes nicht mitspielt. Vor allem neu erschienene Titel mit realistisch wirkender Grafik, haben hohe Anforderungen. Da ist also Vorsicht geboten.

Mario Party Superstar – Super Mario ist zurück!

Wer eine Nintendo Switch besitzt, kann dabei auf Mario Party Superstar zurückgreifen. Das im Oktober erschienene Spiel, ist ein bunte Mischung aus einem Brettspiel und vielen verschiedenen Mini-Games. Vom virtuellen Pizza-Wettessen bis hin zu zum Schneeball-Rollen ist alles vertreten.

Besonders bei kleinen Kindern bieten sich Spiele an, die man mit der ganzen Familie zusammen spielen kann. Hier ist ein Minispiel aus Mario Party Superstar zu sehen. Nintendo Pressestelle

Geheimtipp: Snipperclips (2017, USK 0)

Das Spiel Snipperclips – Zusammen schneidet man am besten ab für die Nintendo Switch gibt es zwar schon eine Weile, aber eignet sich trotzdem super als Spiel für die ganze Familie. Im Team löst man zusammen verschiedene Rätsel, indem man versucht, bestimmte geometrische Formen mit Avataren abzubilden.

FIFA 22 (2021, USK 0)

Das Klassiker-Fußball-Game schlechthin hat auch dieses Jahr wieder eine neue Edition herausgebracht. In FIFA 22 kann man mit verschiedenen Spielern und Mannschaften Duelle antreten und Karriere machen. Wer nicht genug von Fußball bekommen kann, kommt hier auf jeden Fall auf seine Kosten. Das Spiel ist für alle gängigen Konsolen und den Computer erhältlich.

Elextronic Arts

Forza Horizon 5 (2021, USK 6)

Das im November veröffentliche Forza Horizon 5 ist ein Rennspiel-Simulator. Mit einer schier unendlichen Auswahl an Autos kann man durch die Landschaft von Mexiko fahren. Auf der XBOX One und dem Computer tritt man in Rennen gegen andere Spieler oder den Computer an. Je mehr Strecken man fährt, desto mehr Fahrzeuge und Zubehör kann man freischalten.

It Takes Two (2021, USK 12)

Das sehr vielseitige Spiel It Takes Two lässt sich – wie man am Titel erahnen kann – nur zu zweit spielen. Doch genau das macht das Spiel aus. Denn nur gemeinsam lassen sich die Herausforderungen bewältigen. Die Geschichte erzählt von Rose, einem kleinen Mädchen, das sich wünscht; die fast geschiedenen Eltern wieder zusammenzubringen. Trotzdem fühlt sich das Spiel leicht an, denn die Story ist auf humorvolle und kreative Art umgesetzt. Es ist für fast alle gängigen Konsolen als auch den Computer erhältlich.

Für etwas ältere Kinder und Jugendliche bieten die Spiele It Takes Two (oben zu sehen) und Kena: Bridge of Spirits actionsreiche Storys und Kämpfe. Electronic Arts

Kena: Bridge of Spirits (2021, USK 12)

In dem Action-Adventure Kena: Bridge of Spirits spielt man eine junge Geisterkundige, die versucht, die Geheimnisse einer vergessenen Gemeinschaft in einem mystischen Wald zu entschlüsseln. Begleitet wird sie dabei von kleinen süßen, flauschigen Wesen. Es gibt einige Kämpfe, die zu einer Herausforderung werden können. Das Spiel ist für die Playstation 4 und 5, sowie für den PC erhältlich.