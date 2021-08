Wenn im Sommer in deutschen Gärten der Grill angeworfen wird, ist das Bier dazu meist schon kaltgestellt. Spricht auch gar nichts dagegen. Aber auch Weinliebhaber können beim Grillen auf ihre Kosten kommen. Wie so oft kommt es eben nur auf die richtige Wahl an. Wir geben Tipps, wie man den passenden Wein zum Grillen findet.

Für eine Umfrage wurden die Deutschen im Jahr 2017 gefragt: "Welches ist Ihr Lieblingsgetränk zum Grillen?" Knapp 68 Prozent antworteten damals: Bier. Immerhin fast 26 Prozent aber sagten: Wein. Es ist also gar nicht mehr so ungewöhnlich, beim Grillen einen Wein aufzumachen. Und passen tut es auch, vorausgesetzt der Wein bringt eine Grundvoraussetzung mit: er muss mit dem Grillgut mithalten können. Ankommen gegen die Röstaromen Denn Gerichte vom Grill schmecken meist deutlich intensiver als aus Pfanne und Topf. Das liegt an den Röst- und Raucharomen. Für den Wein heißt das: Er sollte genug Ausdruck und Fülle haben, um dem intensiven Geschmack des Grillguts ebenbürtig zu sein. Also eher kräftig sein als leicht, eher rustikal als filigran. Welcher Wein nun in die engere Auswahl kommt, hängt dann vom Grillgut ab. Aber auch von der Zubereitungsart und den Beilagen, von Marinaden, Saucen und Dips. Der Klassiker – Rotwein zum Steak Zum Steak sollte es natürlich ein Rotwein sein, genauso wie zum Lammkotelett. Das Deutsche Weininstitut (DWI) empfiehlt zum Beispiel einen kräftigen Lemberger. Gerne auch aus dem Holz- oder Barriquefass, denn diese Weine enthalten viel Tannin, damit kommen sie gut gegen die Röstaromen an. Zu tanninreichen Weine rät in diesem Fall auch der SWR1 Weinmann Werner Eckert: "Je schwärzer das Steak gegrillt ist, desto dunkler sollte der Rote dazu sein", sagt er. Wird das Steak allerdings von einer scharfen, vielleicht sogar einer asiatisch angehauchten süß-scharfen Sauce begleitet wird, dann fällt die Wahl ganz anders aus. Statt Rotwein ist dann ein Weißwein mit weniger Alkohol und Restsüße die erste Wahl. Zum Beispiel ein halbtrockener oder sogar mal ein lieblicher Riesling. Fisch – auf die Zubereitung kommt es an Auch wer Fisch auf den Grill legt, muss bei der Weinauswahl Würze und Zubereitung berücksichtigen. Ein in Folie gegarter Fisch schmeckt sehr mild, dazu empfiehlt das DWI einen Weißburgunder, Chardonnay oder Silvaner. Bekommt der Fisch beim Garen noch ordentlich Zitrone mit, dann darf es laut SWR1-Weinmann auch ein Riesling oder Sauvignon Blanc sein. Sind viele Kräuter im Spiel, auch ein Silvaner. Und hat der Fisch viele Röstaromen, weil er direkt auf dem Rost gegart wurde, dann verlangt er laut DWI nach einem kräftigen Riesling oder Chardonnay, oder nach einem leicht gekühlten Rotwein. Gemüse – vegetabile Noten sind gefragt Zucchini, Champignons, Grüner Spargel – nicht nur Vegetarier legen sich gerne Gemüse auf den Grill. Hierzu ist dann ein Silvaner eine gute Wahl, seine vegetabilen Noten passen gut zum Gemüse. Zu Tomaten oder Paprika darf es ein bisschen mehr Säure sein, ein fruchtiger Rosé passt dann gut. Wein zum Grillen – geht nicht, gibt’s nicht! Egal, was man nun auf den Grill legt – es gibt zu allem den passenden Wein, findet der SWR1-Weinmann Werner Eckert. Zum immer beliebter werdenden Grillkäse zum Beispiel empfiehlt er eine aromatische Rebsorte wie den Muskateller. Und zur Bratwurst im Brötchen darf es für ihn gerne ein trockener Rosé oder sogar ein Glas Sekt sein. Diese Beispiele zeigen: Das Bier zum Grillen mag die unkomplizierte Variante sein - Wein zum Grillen aber ist eindeutig die vielseitigere. Mehr zum Thema in der aktuellen Episode unseres SWR1-Weinpodcasts "Trocken bis lieblich – Weinwissen für Alle". Mit Dominik Bartoschek und dem SWR1 Weinmann Werner Eckert