Das Wetter im Südwesten

Bewölkter und oft nasser Nachmittag. 10 bis 17 Grad.

Ein Tief lenkt feuchte und sehr milde Atlantikluft heran. Am Nachmittag bleibt es bewölkt und häufig fällt Regen, bis zum Abend auch im südlichen Baden-Württemberg. Die Luft ist mit 10 Grad im Westerwald und bis 17 Grad am Hochrhein sehr mild. Es bläst mäßiger und teils stark böiger Südwestwind. In der Nacht bleibt es teils nass. Tiefstwerte 9 bis 4 Grad. Morgen zeitweise Regen, stürmisch und anfangs noch milde 5 bis 11 Grad. In der Nacht mit einer Kaltfront örtlich Schneeschauer. Am Ersten Weihnachtstag noch um die Höhen Schneeschauer, sonst an den Weihnachtstagen aber trocken und vereinzelt Sonne.