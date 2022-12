Die große Weihnachtsstudie

Besuche, Geschenke, Essen - viele von uns haben an Weihnachten ihre festen Gewohnheiten und Rituale.

Philipp Rauschnabel ist Professor für digitales Marketing an der Universität der Bundeswehr München und führt seit vier Jahren mit seinem Team eine Weihnachtsstudie durch. Die Ergebnisse 2022 stellt er uns im SWR1 Interview vor.

SWR1: Weihnachten und Universität der Bundeswehr - wieso machen ausgerechnet Sie eine Weihnachtsstudie?

Philipp Rauschnabel: Ich bin ein ganz normaler Marketing-Professor und setze mich mit dem Konsumverhalten auseinander. Das Thema Weihnachten ist total interessant. Zum einen, weil es einen persönlich sehr interessiert. Und als Konsumforscher ist es für mich spannend zu sehen, wie die Konsumstimmung in Deutschland ist und was Menschen an Heiligabend eigentlich machen.

SWR1: Was sind typische Weihnachtstraditionen? Kirche, gutes Essen und dann Bescherung und möglichst viel Geschenke?

Rauschnabel: Jein - Bescherung ja. Das machen die meisten, ein gemeinsames Abendessen auch. In die Kirche gehen gar nicht so viele - das sind unter 20 Prozent.

SWR1: Beim Essen gibt es verschiedene Varianten. Das drei Gänge-Menü, Raclette oder Würstchen mit Kartoffelsalat?

Rauschnabel: Es gibt eigentlich zwei Gruppen an Menschen. Die einen "verkösteteln" sich jedes Jahr aufs Neue und machen ein aufwendiges Menü, was dann Minuten genau getimt sein muss. Die andere Hälfte macht einfach jedes Jahr das Gleiche. Das Interessante ist bei denen, die nicht jedes Jahr das gleiche machen - sie vergessen relativ schnell, was sie gegessen haben. Das heißt, sie investieren enorm viel Zeit in die Vorbereitung vom Essen, um sich nachher nicht mehr daran erinnern zu können — außer vielleicht, dass sie an einem Tag gestresst waren. Aber das Essen ist dann eigentlich für die Katz.

SWR1: Das ist wirklich interessant. Jetzt waren die letzten beiden Jahre von Corona geprägt. Wie ist das in diesem Jahr? Wollen sich die Menschen über die Feiertage wieder mehr mit Familie und Freunden treffen?

Rauschnabel: Ja, da gibt es in der Tat Effekte, die wir in den Daten sehen. Vor allen Dingen bei Wünschen und Geschenken sind jetzt zum Beispiel gemeinsame Erlebnisse total im Kommen. Da sieht man einen richtig starken Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren. Übrigens ist das auch ein sehr gutes Geschenk, weil viele Leute dieses Jahr zwar nicht durch Corona, aber durch die steigenden Kosten eingeschränkt sind. Das ist ein schönes Geschenk - das muss nicht unbedingt teuer sein, aber es ist nachhaltig. Und vor allen Dingen fallen diese Kosten nicht in die ohnehin teurere Weihnachtszeit.

SWR1: Zum Schluss noch die Frage - was gehört bei Ihnen an Weihnachten unbedingt dazu? Liegen Sie nach ihren Studien im Trend?

Rauschnabel: Ja, ich erkenne mich schon selbst in den Daten. Wir haben uns natürlich ein bisschen angepasst, schon einiges dazugelernt und zum Beispiel auf ein kompliziertes und zeitintensives Essen verzichtet. Und wir haben wirklich gemerkt, dass wir dadurch deutlich entspannter sind. Das kann ich auch jedem nur ans Herz legen.

Das Interview führte SWR1 Moderatorin Claudia Deeg.