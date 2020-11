Die Puffer werden dann in reichlich Fett, zum Beispiel Butterschmalz, gebraten, bis sie schön knusprig und braun sind. Das schmeckt dann nicht nur wie auf dem Weihnachtsmarkt, sondern – zugegeben - riecht auch so. Denn das ist der Nachteil an den Reibekuchen: Der Fettgeruch hält sich ziemlich hartnäckig in Kleidern und Wohnung. Also: Reibekuchen von der Kochplatte auf der Terrasse! Die kalten Füße, die das verursacht, machen das Weihnachtsmarkt-Gefühl dann noch so richtig komplett...

