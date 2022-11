Die Tipps der SWR1 HörerInnen

Wir suchen auch in diesem Jahr wieder Ihren Lieblingsmarkt oder Ihren Weihnachtsmarkt-Geheimtipp. Und das sind Ihre Vorschläge von A bis Z:

Ahrweiler

Von Hans-Georg Hauger aus Bad Neuenahr-Ahrweiler: Ahrweiler

Eröffnung am 17. Dezember ab 11 Uhr. Mehr Infos unter ahrtal.de

Bad Dürkheim

Von Nico Heilig aus Freinsheim: Bad Dürkheim oder Freinsheim, beide sehr romantisch. Mehr Infos zum Dürkheimer Advent unter bad-duerkheim.de und zur romatischen Weihnacht in Freinsheim unter urlaubsregion-freinsheim.de.

Bernkastel-Kues

Von Ursel Pauly aus Lieser: Weihnachtsmarkt Bernkastel-Kues vom 18. November bis 21. Dezember: Zwischen mittelalterlichen Häusern auf dem Marktplatz mit dem größten Weihnachtskalender der Region. Traditionelles Fackelschwimmen in der Mosel am 03.12. Und Nikolaus-Wanderung am 04.12. Vieles mehr wie Feuerwerk und Winterbühne".

Bockenau

Von Melanie Reif aus Cochem: "Dort kommt der singende und tanzende Weihnachtsmann mit Rentieren. Ein besonderes Highlight! Das Warenangebot ist wunderschön, jeder Stand existiert nur einmal. Also ein bunter Markt, mit tollen Waren. Jeder Stand ist anders, nicht wie auf anderen Märkten jedes Teil kann man an 20 Ständen kaufen..." Am 10. und 11. Dezember.

Deidesheim

Von Martina Krumbacher aus Gönnheim und Heike Bergner aus Bad Dürkheim: Weihnachtsmarkt in Deidesheim. Mehr Infos finden Sie unter deidesheimerhof.de.

Dudeldorf

Von Guy Lux aus Birtlingen: "Am 26. und 27.11.2022 öffnet Dudeldorf die alten Stadttore und lassen die Besucher des 35. Weihnachtsmarktes, mit dem Charme einer mittelalterlichen Kulisse , den Zauber der Vorweihnachtszeit spüren. (...) Der Lichterglanz der engen Gassen, der Duft von Weihnachtsbäckerei, heißem Punsch, Glühwein und Feuerzangenbowle versetzen die Besucher in eine besinnliche weihnachtliche Stimmung. Einen besonderen Hörgenuss versprechen die Konzerte in der stimmungsvoll ausgeleuchteten Pfarrkirche".

Von Veronika Sicuro: "Er ist zwischen den alten Ortstoren aufgebaut. Dudeldorf hat eine Burg. Im Burghof sowie in Scheunen und Kellern, Garagen und Holzbuden findet man schöne Weihnachtsartikel. Getränke und Essen sorgen für das leibliche Wohl."

Gau-Algesheim

Von Heide Ebert aus Gau-Algesheim: Der etwas andere Gau-Algesheimer Weihnachtsmarkt am 26. und 27.11.: "Ein ehrenamtlicher Weihnachtsmarkt, bei dem die Einnahmen an soziale Projekte in aller Welt gehen."

Guntersblum

Von Erika Möller aus Guntersblum: Guntersblumer Weihnachtsmarkt im Leininger Schloss vom 25. bis 26. November: "Umrahmt von den historischen Gebäuden des Neuen Leininger Schlosses, hat der Guntersblumer Weihnachtsmarkt ein ganz besonderes Ambiente. In diesem Jahr freuen sich 28 Stände und Vereine auf Ihren Besuch. Adventskränze, Kerzen und Mistelzweige und andere weihnachtliche Accessoires [...] - hier finden Sie alles für den festlichen Auftakt zur Weihnachtszeit". Weitere Infos unter rheinhessen.de und verkehrsverein-guntersblum.de.

Kasbach

Von Ute Jaensch: Weihnachtsmarkt in der Alten Brauerei Kasbach. Eröffnung am 11. November um 17 Uhr. Weitere Infos unter alte-brauerei-kasbachtal.de.

Kastellaun

Von Pascal Franz aus Reich: "Gemütlich um die Burgruine gewunden, verläuft der Markt in der Kastellauner Altstadt. Besonders die Regionalität der Schausteller und Standbetreiber, sowie die Atmosphäre, locken mich alle Jahre wieder hier hin. Er kann in der Größe nicht mit den großen Städten mithalten, dafür ist es aber umso gemütlicher." Vom 10. bis 11. Dezember.

Koblenz

Von Lothar Simonis aus Koblenz: Weihnachtsmarkt in Koblenz. Eröffnung am 18. November bis zum 8. Januar 2023. Weitere Infos unter koblenzer-weihnachtsmarkt.de.

Von Anke Zimmermann aus Koblenz: "Meine Familie und ich lieben die Münzscheune am Münzplatz im Koblenz. Gutes Essen, gute Getränke und klasse Service. Familie Lanser schafft eine richtige Wohlfühlathmosphäre."

Von Eric Schäck aus Koblenz: "Weil der Weihnachtsmarkt über sechs Plätze verteilt ist und jeder Platz seinen eigenen Charme hat. Auch die Kleinen haben große Freude, da auch an sie gedacht wird.

Landau

Von Guido Hörsch aus Bubach: "Der Thomas-Nast-Nikolausmarkt in Landau: "Der hat Flair. Ist einfach schön auf diesem großen Marktplatz angelegt. Die umliegenden Restaurants und Bistros umrahmen die zahlreichen Stände, Fressbuden usw.". Und von Renato Gigliotti aus Ludwigshafen: "Kunsthandwerk und einfach nette Leute". Weitere Infos unter landau-tourismus.de. Eröffnung am 24. November bi 21. Dezember.

Mainz

Von Martin Fuchs, Nicole Bechtluft aus Meddersheim, Torsten Grobelny aus Eich, Matthias Roth und Ute Schuler aus Dirmstein: "Mir gefällt der Weihnachtsmarkt in Mainz am besten. Er bietet alles was man auf einem Weihnachtsmarkt erwartet." Eröffnung am 24. November. Weitere Infos unter mainz.de.

Mayen

Von Matthias Diederich: "Wunderschöne Kulisse mit der Burg als Adventskerze im Hintergrund". Vom 25.11. bis 18.12.

Meisenheim

Von Clemens Ruproeder aus Hallgarten: Meisenheim. Am 3. und 4. Dezember. Weitere Infos unter blickpunkt-meisenheim.de.

Mörz

Von Gerd Schauf: "Kleine Dorfidylle mit ganz besonderem Flair und dem Ursprung der Entstehung und dessen Tradition. Vom 2. bis 4. Dezember.

Neustadt an der Weinstraße

Von Stephan Eder aus Essenheim. Weihnachtsmarkt in Neustadt a.d.W. vom 26.22. bis 20.12.: "Weil der Marktplatz in Neustadt einer der schönsten Plätze in RLP ist. Dazu kommen noch die sehr schönen, geöffneten Innenhöfe. Dies alles ergibt eine sehr schöne Weihnachtsmarkt-Stimmung."

Neuwied

Von Gabi Fischer aus Oberlahr: Knuspermarkt vom 21.11. bis 23.12. - "Die Beleuchtung besteht überwiegend aus Kerzen in Weckgläsern. Sehr romantisch!"

Ober-Hilbersheim

Von Heinz Groß aus Mainz: Märchen- Weihnachtsmarkt in Ober-Hilbersheim am 2. Adventswochenende in der der Kirchgasse und Wassergasse.

Puderbach

Von Heike Fröhlich und Yvonne Schneider aus Puderbach: "Kunsthandwerk, regional, gemütlich, einfach schön". Am 10. und 11. Dezember.

Saarburg

Von Jürgen Ensch aus Mannebach: Viktorianischer Weihnachtsmarkt vom 10. bis 11. Dezember: "Weil er im Rahmen der Jahrhundertwende stattfindet".Weitere Infos unter saar-obermosel.de.

Speyer

Von Rita Bösselmann aus Mutterstadt und Christiane Frosch aus Ludwigshafen: "Speyer ist der schönste Weihnachtsmarkt." Eröffnung am 21. November. Weitere Infos unter pfalz.de.

St. Wendel

Von Thomas Grundheber: Weihnachts- und Mittelaltermarkt in St. Wendel vom 3. bis 11.12.: "Viele lokale Händler und Geschäfte, vernünftige Preise, schöne Aktionen wie orientalische Zelte etc..."

Traben-Trarbach

Von Christa Gembus aus Traben-Trarbach, Johanna Laeven aus Ediger-Eller und Jonas Haag: "Der Mosel-Wein-Nachts-Markt: "Unterirdischer, ehemaliger Weinkeller. Wetter unabhängig, immer an den Wochenenden.". Eröffnung am 18. November bis zum 1. Januar 2023. Weitere Infos unter mosel-wein-nachts-markt.de.

Trier

Von Rainer Lutz aus Trier, Anja Thierer aus Gusterath und Rudi Maurer: Trier. Eröffnung am 18. November. Weitere Infos unter trierer-weihnachtsmarkt.de.