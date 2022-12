Ihre Verbraucherrechte

per Mail teilen

Weihnachten ist kaum rum - das sind die Innenstädte voll von Menschen, die zwischen den Jahren ihre Geschenke umtauschen wollen.

Aber welche Rechte haben Verbraucherinnen und Verbraucher eigentlich? Jutta Kaiser aus der SWR Wirtschaftsredaktion hat uns diese Frage beantwortet.

SWR1: Kann ich ein Geschenk, das mir nicht gefällt, zurückgeben oder umtauschen?

Jutta Kaiser: Das geht oft. Aber was viele nicht wissen: wenn das Geschenk in einem Laden gekauft wurde und der Beschenkte hat das Buch oder Spielzeug schon oder es gefällt einfach nicht, dann ist das nicht das Problem des Händlers. Viele tauschen die Sachen aber trotzdem um. Sonst würden die Kunden wahrscheinlich noch mehr im Internet kaufen. Denn da hat man - egal aus welchem Grund - 14 Tage lang Zeit den Vertrag zu widerrufen und die Ware zurückzuschicken. Die meisten stationären Händler nehmen also auch Geschenke zurück oder tauschen sie um. Es kann aber sein, dass es strengere Fristen oder Bedingungen dafür gibt. Zum Beispiel gibt es dann kein Geld zurück, sondern nur einen Gutschein.

SWR1: Warum gibt es überhaupt Unterschiede beim Zurückgeben, je nachdem, wo das Geschenk gekauft wurde?

Kaiser: Das liegt einfach daran, dass der Kunde sich die Sachen Online nicht genau anschauen, noch anfassen kann. Man hat dann ein Bild im Kopf - aber die Realität sieht manchmal anders aus. Ich habe zum Beispiel neulich ein Paar Handschuhe bestellt, das ich verschenken wollte. Die Bilder sahen gut aus und auch die Bewertungen waren top. Aber als ich die Handschuhe dann in der Hand hatte, war ich doch enttäuscht. Das Kunstleder war so steif und schlecht vernäht, dass die Handschuhe sogar unangenehm an den Fingern gedrückt haben. Das sind dann Überraschungen, die einem im Laden vor Ort eher nicht passieren. Deswegen hat man dort auch kein Recht darauf die Sachen zurückzugeben.

SWR1: Was ist, wenn die neue Uhr oder ein anderes Geschenk nicht funktioniert?

Kaiser: Das ist wieder etwas anderes, nämlich eine Reklamation. Da gelten dieselben Rechte - egal, ob das Teil im Laden oder Online gekauft wurde. Wenn ein Geschenk nicht funktioniert, hat der Käufer zwei Jahre lang den Anspruch, dass der Händler das Problem löst – also entweder reparieren oder umtauschen. Erst wenn das nicht funktioniert, kann der Schenkende einen Rabatt oder komplett sein Geld zurückverlangen. Im ersten Jahr nach dem Kauf sollte es da auch gar keine Diskussion darüber geben, denn innerhalb dieser Zeit muss der Händler selbst beweisen, dass die Ware einwandfrei war als er sie verkauft hat. Das dürfte in vielen Fällen schwierig für den Händler sein. Kunden haben da also einen Vorteil.