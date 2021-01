Zerbrochene Kugeln und verknotete Lichterketten können die Vorfreude auf das Weihnachtsfest trüben. Mit kleinen Tipps und etwas Bedacht beim Verstauen kann das schon jetzt verhindert werden.

Die Heiligen Drei Könige haben wieder den Rückweg angetreten und das bedeutet für viele, dass es Zeit wird, den Weihnachtsbaum aus der Wohnung zu verbannen. Vorher muss jedoch noch der Baum abgeschmückt und die Weihnachtsdekoration wieder ordentlich verstaut werden. Sind Auspacken und Aufhängen noch mit viel Vorfreude aufs Fest verbunden, ist das Einpacken des Weihnachtsschmucks hingegen meist lästig. Kleine Tipps verhindern, dass nach elf Monaten auf dem Speicher eine böse Überraschung auf uns wartet und sorgen dafür, dass wir auch in der nächsten Saison das Leuchten, Glänzen und Glitzern unserer Deko genießen können.

Weihnachtskugeln in den Backofen, Kerzenständer ins Gefrierfach

So nervig es auch klingt: Am besten alles VOR dem Verstauen sauber machen! Bei Deko aus Kunststoff geht es meistens ganz klassisch mit etwas Spülmittel und Warmwasser. Wenn die Kugeln handgemacht, mit Lack oder Glitzer überzogen sind, gilt jedoch Vorsicht: Hier kann aber ein Brillenputztuch oder ein Schminkpinsel helfen. Wenn auf die Weihnachtskugeln Wachs getropft ist, kann man die meisten für eine kurze Zeit bei 50 Grad in den Backofen legen. Das erwärmt das Wachs langsam und man kann es hinterher abwischen. Genau das Gegenteil gilt bei Kerzenständern: Die kann man in den Tiefkühler legen – dann lässt sich das Wachs einfach abziehen. Mit den Weihnachtskugeln sollte man das jedoch nicht probieren, denn dadurch könnte deren Lack platzen. Und ganz wichtig! Damit alles nächstes Jahr noch schön aussieht, sollte man die Deko lichtgeschützt aufbewahren.

dpa Bildfunk Picture Alliance

So bleiben Kugeln und Anhänger bis zum nächsten Einsatz heil

Damit die gesäuberten Kugeln nicht kaputt aus dem Karton kommen, gibt es auch bei der Lagerung einiges zu beachten. Dabei ist es besonders wichtig, keine Luft beim Verpacken zu lassen, damit nichts hin und her rutscht. Eierkartons oder Plastikbehälter von Schokoküssen sind ideal für Weihnachtskugeln. Flache Anhänger oder Strohsterne legt man am besten in Bücher – da verrutscht nichts und sie bleiben so flach wie sie sein sollen. Kränze kann man mit Schnüren oder Kabelbindern an Kleiderbügel hängen, dann von unten einen Müllsack darüberziehen, oben zubinden und den Kleiderbügel dann einfach in den Schrank hängen.

Eine Plastikflasche hilft bei Kugelketten

Dekoketten mit kleinen Kugeln neigen dazu, sich zu verheddern. Um das zu verhindern, kann man in den Deckel einer Plastikflasche einfach ein kleines Kreuz ritzen und darin eines der Enden der Kugelkette einklemmen. Dann einfach den Rest der Kette in die Flasche einlassen, Deckel drauf und nächstes Weihnachten ohne Knoten rausziehen!

SWR SWR - Bild: Inga Liebe, Dekoration: Elli Böttcher

So klappt's auch mit der Lichterkette

Es ist fast geschafft! Viel hängt jetzt nicht mehr am Weihnachtbaum. Fehlt nur noch der Endgegner: die Lichterkette. Ähnlich wie bei den Kugelketten ist es wichtig, dass Anfang und Ende festsitzen. Am besten wickelt man die Kette um Pappe – zum Beispiel die Papprolle einer Küchenrolle oder von Geschenkpapier. Die ritzt man oben und unten mit einem Messer einen Zentimeter ein und klemmt da den Anfang und das Ende der Lichterkette ein. Den Rest möglichst stramm um die Rolle wickeln, dann sollte nix verknoten. Bei richtig langen Lichterketten kann man das auch mit einer dicken, flachen Pappe machen. Oder man wickelt alles um einen Kleiderbügel – auch hier gilt, möglichst stramm zu wickeln, damit nichts verrutscht. Anfang und Ende der Lichterkette kann dann mit etwas Klebeband an dem Kleiderbügel befestigt werden.