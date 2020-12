In der Adventszeit bestellen viele nicht nur Geschenke, sondern auch ihren Weihnachtsbaum im Internet. Aber wie umweltfreundlich ist das?

Der perfekte Weihnachtsbaum ist mittlerweile nur noch einen Mausklick entfernt. In zahlreichen Online-Shops kann man Tannen bestellen und sie sich bis ins Wohnzimmer liefern lassen. Das muss nicht unbedingt schlecht für das Klima sein.

Sind Weihnachtsbäume aus dem Netz schlecht fürs Klima?

Das kommt darauf an, wie lang der Transportweg ist. Dieser verursacht klimaschädliches CO2. Nach Möglichkeit sollte man besser Bäume aus der Region kaufen. Das ist klimafreundlicher, als Bäume, die über Hunderte Kilometer durch die Gegend gefahren wurden.

Viele Weihnachtsbäume, die online angeboten werden, sind aber nicht unbedingt in der Nähe vom eigenen Wohnort gewachsen. Woher sie kommen, ist nicht immer ganz leicht herauszufinden. Oft werden auf Webseiten oder bei den Kundenhotlines die gängigen Herkunftsorte genannt: Nordrhein-Westfalen, Norddeutschland und Dänemark – mitunter können die Bäume also einen recht weiten Weg hinter sich haben, bis sie dann im Wohnzimmer stehen.

Straßenverkauf nicht unbedingt klimafreundlicher

Auch beim Straßenverkauf lohnt es sich nachzufragen, woher die Bäume kommen. Denn nicht immer stammen sie aus der Region, in der sie verkauft werden. Wenn Bäume aus derselben norddeutschen Plantage sowohl online als auch im Straßenverkauf angeboten werden, dann machen die letzten Kilometer bis zur Haustür den Unterschied.

Falls ein Lieferant die Fuhren wirtschaftlich zusammenstellt und erst fährt, wenn genug Leute bestellt haben – dann dürfte es klimafreundlicher sein als wenn Haushalte einzeln mit dem eigenen Auto zum Straßenverkauf fahren.

Vorsichtig sollte man sein bei Wunsch-Lieferterminen. Da muss der Lieferant unter Umständen halb leer fahren – schlecht für die Öko-Bilanz.

Herkunft oft unbekannt

Leider sind die Angaben über die Herkunft der Weihnachtsbäume auf den Websites oft etwas nebulös oder fehlen ganz. Im Zweifel ist damit zu rechnen, dass die Bäume von ganz normalen konventionell bewirtschafteten Weihnachtsbaumplantagen stammen. Umweltverbände wie der NABU oder der BUND warnen: Dies bedeute dann auch, dass gespritzt und mit Mineraldünger gedüngt wird. Ökologischer seien Weihnachtsbäume mit dem FSC-Siegel oder mit Biosiegel. Diese sind aber eine kleine Nische – das gilt auch für den Online-Handel.

Rückgaberecht für den Weihnachtsbaum?

Und wenn man kurz nach dem Fest feststelle, dass einem der Weihnachtsbaum doch nicht gefällt? Kein Anbieter wird die Bäume nach Weihnachten zurücknehmen. Aber immerhin: Im Internet gibt es einen Anbauer von Bioland-Bäumen, der Fotos von all seinen Bäumen auf seine Webseite stellt. Dort kann man auswählen, welchen Baum man will – und genau der wird geschlagen und verschickt. Da weiß man also, was einen erwartet.