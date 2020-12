Zum Weihnachtsfest werden wir uns wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr von vielen lieb gewonnenen Gewohnheiten verabschieden müssen, um das Fest trotz Kontaktbeschränkungen oder Hygieneregeln trotzdem feiern zu können. Wir haben ein paar Tipps zusammengestellt, wie es trotzdem funktionieren kann.

Weihnachtstage nur im engsten Familienkreis

Die Verbraucherzentrale empfiehlt, den Kreis der Feiernden so klein wie möglich zu halten. Feiern Sie das Weihnachtsfest nur mit Ihrer Kernfamilie. Wer zum Fest die Verwandten besuchen möchte, sollte sich unbedingt vorab informieren, welche Bestimmungen am dortigen Wohnort gelten.

So holen Sie den Weihnachtsmarkt nach Hause

Kontakte vor Festtagen reduzieren

Die Experten empfehlen weiter, sich selbst eine "Vor-Quarantäne" aufzuerlegen: "Reduzieren Sie Ihre persönlichen Kontakte in den zehn bis 14 Tagen vor Weihnachten." So verringern Sie das Infektionsrisiko genauso wie eine Gefährdung der Verwandten: "Vielleicht haben Sie noch Urlaubstage zur Verfügung, so dass Sie in den letzten Tagen vor dem Fest gegebenenfalls den Weg zur Arbeit in Bus oder Bahn nicht mehr antreten müssen und so Infektionsrisiken ausschalten."



Wer Kindergartenkinder hat, sollte darüber nachdenken, diese vielleicht schon einige Tage früher nicht mehr in die Kita zu geben. Auch das ist eine Möglichkeit, das Infektionsrisiko drastisch zu senken.

Geschenke online kaufen

Die Verbraucherschützer raten weiter dazu, die Geschenke in diesem Jahr weitgehend online zu kaufen und liefern zu lassen: "Auch viele lokale Händler in den Städten haben mittlerweile Online-Shops oder bieten Ihre Waren zur Lieferung an. So können Sie einerseits Ihre Kontakte reduzieren und ein Infektionsrisiko in vollen Innenstädten sowie im stationären Einzelhandel vermeiden und andererseits unterstützen Sie die Einzelhändler vor Ort."

Falls Sie einen Geschenke-Verpackungs-Service in Anspruch nehmen, um die Präsente direkt an die Liebsten liefern zu lassen, sollten Sie allerdings auf die Kosten achten, so die Experten der Verbraucherzentrale.

Kümmern Sie sich in diesem Jahr etwas früher um die Geschenke. Fachleute rechnen mit Lieferengpässen oder verlängerten Lieferfristen.

So kommt Ihre Weihnachtspost pünktlich an

Hygieneregeln

Auch an Festtagen beachten: Zwischen Weihnachtsbaum, Geschenken und Plätzchen kann die Corona-Pandemie und das Infektionsrisiko schnell in Vergessenheit geraten. Gerade deshalb empfehlen die Experten dringend, sich auch an den Festtagen und im Umgang mit der Familie und Freunden im Rahmen der Kontaktbeschränkungen unbedingt an die Hygieneregeln zu halten:

Waschen Sie regelmäßig Ihre Hände mit Seife.

Halten Sie die Hust- und Nies-Etikette unbedingt ein.

Achten Sie auf regelmäßiges Lüften.

Weihnachtsgottesdienst zuhause besuchen

Voll besetzte Kirchen sind zu Corona-Zeiten undenkbar. Deshalb gilt, übrigens nicht nur für die Gottesdienste an den Festtagen: Reduzieren Sie Ihre Kontakte auf ein Minimum. Und meiden Sie größere Menschenansammlungen, wann immer dies möglich ist. Viele Kirchen bieten in diesem Jahr auch Alternativen zum klassischen Festgottesdienst an.

Unter anderem sollen Gottesdienste in Festhallen oder im Autokino angeboten werden. Ein Besuch eines Gottesdienstes via Internet-Livestream ist ebenfalls denkbar und deutlich risikoärmer. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde, welche Alternativen und Auflagen, zum Beispiel eine obligatorische Platzreservierung, es bei Ihnen vor Ort geben soll.

Lebensmittel liefern lassen

Auch die Supermärkte haben die Zeichen der Pandemie inzwischen erkannt und bieten vielerorts einen meist kontaktlosen Lieferservice nach schriftlicher oder telefonischer Bestellung an. So umgehen Sie überfüllte Märkte und reduzieren ebenfalls das Risiko einer Ansteckung. Die Experten der Verbraucherzentrale haben auch dafür noch einen Tipp: "Bestellen Sie die Lebensmittel für Ihr Weihnachtsessen rechtzeitig vor. Mutmaßlich sind sonst alle Lieferkapazitäten rund um die Weihnachtsfeiertage ausgeschöpft."