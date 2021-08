per Mail teilen

Der Rasen ist trocken, der Garten leidet und der Pool ist leer - wenn dann ein Bach oder Brunnen nicht weit weg ist, würde sich bei der aktuellen Hitze so mancher gerne bedienen. Aber wer die Regeln nicht beachtet, für den kann es teuer werden.

In Kirn an der Nahe (Landkreis Bad Kreuznach) hat ein Mann kürzlich illegal seinen Swimmingpool mit Wasser aus einem Hydranten aufgefüllt. Er flog auf und die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls. Die zuständige Kreisverwaltung stellte noch einmal klar, dass jeder, der einen Fluss oder Bach per Pumpe "anzapfen" möchte, eine Erlaubnis braucht: "Verstöße stellen eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden kann." Eine Erlaubnis sei nur dann nicht notwendig, wenn die entnommene Menge von Wasser unter den sogenannten Gemeingebrauch falle.

Mit Wasser soll möglichst sparsam umgegangen werden, weil das trockene Wetter den Grundwasserspiegel sinken lässt. Die Bäche führen dann ohnehin schon extrem wenig Wasser, und auch in Trockenzeiten muss eine Mindestwasserführung in der Natur gesichert sein - zum Beispiel zum Schutz von Fischen und Amphibien.

Behördliche Erlaubnis in Rheinland-Pfalz erforderlich

Die genauen Richtlinien dieser gesetzlichen Regelung sind im rheinland-pfälzischen Landeswassergesetz festgelegt: Wer etwa mit Pumpen eine größere Menge Wasser entnehmen möchte - aus einem Gewässer, Brunnen oder Hydranten - braucht eine sogenannte wasserrechtliche Erlaubnis. Und auch dann: das Abpumpen in Trockenzeiten bleibt verboten.

Was bei der Wasserentnahme zu beachten ist Entnahme nur mit Handschöpfgeräten (Gießkanne, Eimer)

Gestattet ist das Tränken von Nutztieren

Keine Entnahme von Wasser mit Pumpen ohne Genehmigung

Das Gewässer darf nicht aufgestaut werden (behindert die Wanderung von Fischen)

Wenn möglich: Verwendung von Regenwasser zur Gartenbewässerung

In Niedrigwasserzeiten kann die Entnahme eingeschränkt oder auch verboten werden

Je nach Art und Umfang der Nutzung sind die Unteren Wasserbehörden bei den Kreisverwaltungen oder die Oberen Wasserbehörden bei den beiden staatlichen Struktur- und Genehmigungsdirektionen (SGD) Nord in Koblenz und Süd in Neustadt an der Weinstraße die zuständigen Ansprechpartner. Sie stehen im konkreten Fall vor Ort zur Verfügung - denn es gibt auch Ausnahmeregelungen, zum Beispiel, wenn ein Bach durch das eigene Grundstück fließt.

Sparsamer Umgang mit Wasser

Hat die zuständige Behörde ihre Zustimmung einmal gegeben, kann sie auch noch nachträglich mit Nebenbestimmungen versehen werden. So können Maßnahmen angeordnet werden, um Wasser zu sparen. Das rheinland-pfälzische Umweltministerium betont, dass ohnehin jeder dazu angehalten sei, sorgfältig und sparsam mit Wasser umzugehen.

Wassercent in Rheinland-Pfalz kommt Projekten zugute

Nicht nur Privatpersonen und Betriebe, auch die Kommunen müssen Geld für die Entnahme von Grund- oder Oberflächenwasser bezahlen. Das Wasserentnahmentgelt - auch Wassercent genannt - wird dann von den beiden Struktur- und Genehmigungsdirektionen erhoben. Rund 450 Bescheide mit einer Gesamtsumme von mehr als 8 Millionen Euro werden etwa bei der SGD Nord in Koblenz jährlich erstellt. Das eingenommene Geld aus dem Wassercent werde dabei aber nicht für den allgemeinen Landeshaushalt verwendet, erklärt SGD Nord-Präsident Ulrich Kleemann, sondern für "wasserwirtschaftliche Maßnahmen, etwa zur Sicherung und Verbesserung von Qualität und Menge des Grundwassers".

Betriebe und Landwirte können Kosten für Projekte zum Schutz von Grundwasservorkommen mit dem Wassercent verrechnen lassen. Zum Beispiel, wenn sie sich verpflichten, Flächen in besonderem Maße gewässerschonend zu bewirtschaften. Der höhere Aufwand sowie der geringere Ertrag werden dann laut SGD Nord von den Wasserversorgern ersetzt.