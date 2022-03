Wasserampel - Wasser sparen lernen

Wieviel Wasser verbrauchen Sie durch den Konsum von Lebensmitteln oder Kleidung? Wie nachhaltig leben Sie? Mit der Wasserampel finden Sie es heraus!

Das Online-Lerntool zeigt an, wie groß der individuelle Wasserverbrauch, der sogenannte Wasserfußabdruck, ist. Dazu können Dinge aus fünf verschiedenen Kategorien - Grundnahrungsmittel, Genussmittel, tierische Produkte, Textilien und Lifestyle - in einen virtuellen Einkaufswagen gelegt werden. Dazu müssen drei kurze Fragen zur Häufigkeit des Konsums oder der Herkunft der Produkte beantwortet werden.

Worauf achten Sie?

Durch die Angabe des Konsumverhaltens kann man herausfinden, wie nachhaltig man lebt. Achten Sie auf das Fairtrade-Logo beim Kaffee? Werden die Eier aus ökologischer Landwirtschaft bezogen? Und wie oft gibt es ein neues Smartphone? Je nach Antwort wandert ein Balken entweder in den grünen Bereich - wenig Wasserverbrauch - oder in den roten, wenn dafür viel Wasser verbraucht wird. Nach der Auswertung gibt es Tipps, wie der Einkauf noch nachhaltiger werden kann. Vor allem das Beziehen von wasserintensiven Produkten aus trockenen, niederschlagsarmen Regionen ist problematisch.

Bewusstsein für Wasser schaffen

DIe Idee zu diesem Lerntool stammt vom Weltfriedensdienst e.V. Die Organisation zur Entwicklungszusammenarbeit ist Partner der ARD-Themenwoche #unserWasser.

"Wir arbeiten mit über 40 Partnerorganisationen weltweit in Afrika, Lateinamerika und Asien zusammen," erklärt Fee Schreiber vom Weltfriedensdienst. "Dort sind schon viele Länder vom Klimawandel betroffen. In Deutschland verbraucht eine Person indirekt bis zu 3.900 Liter Wasser am Tag. Wir haben deshalb das Lerntool entwickelt, damit die Menschen "wasserbewusster" leben können und Wasser sparen."

Eher Tendenz als genaues Ergebnis

Wie stark eine der im Tool gegebenen Antworten am Ende in der Auswertung ins Gewicht fällt, kann Schreier nicht sagen. Die Wasserampel biete keine genaue Berechnungsgrundlage, sondern solle vor allen Dingen zur Einschätzung dienen. "Wird ein Produkt in nachhaltiger Landwirtschaft angebaut, dann ist es im grünen Bereich, viel Fleischkonsum ist eher im roten, da dort viel Wasser verbraucht wird. Die Einschätzungen beruhen auf dem Water Footprint Network", so Schreier.

Nicht so sparsam wie gedacht

Bei der Auswertung kann jeder genau sehen, welche Kategorie grün, gelb oder rot ist. Und dann entsprechend sein Konsumverhalten verändern. Überraschende Ergebnisse gab es bei SWR1-Redakteurin Martina Siekmann. "Ich dachte immer, ich würde auf den Wasserverbrauch achten, zum Beispiel das Wasser beim Zähneputzen abstellen oder beim Duschen nicht so heiß werden lassen. Aber das Ergebnis bei der Wasserampel hat mich überrascht. Ich verbrauche doch deutlich mehr Wasser als gedacht."

Wie sieht es bei Ihnen aus? Hier können Sie selbst den Test machen.