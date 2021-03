Viele Arbeitnehmer stehen in Zeiten der Corona-Pandemie vor dem Problem jede Menge Resturlaub aus dem letzten Jahr übrig zu haben. Wir haben mit Anja Krieger, Rechtsanwältin für Arbeitsrecht, geklärt, was Sie mit Ihrem Resturlaub rechtlich anfangen können.

SWR1: Kann man Urlaubstage "bunkern" – geht das?

Anja Krieger: Was nicht geht: "Ich sammle jetzt den Urlaub von einem oder zwei Jahren und übertrage ihn aus dem aktuellen Jahr ins nächste". So etwas muss explizit mit dem Arbeitgeber vereinbart werden. Normalerweise sind die Urlaubstage in dem jeweiligen Kalenderjahr zu nehmen.

SWR1: Man kann seine Urlaubstage nicht einfach ins nächste Jahr schieben?

Krieger: Nein, das geht nicht. Bei Krankheit oder wenn betriebliche Gründe dagegensprechen, dann können Urlaubstage bis zum 31. März des Folgejahres abgenommen werden. Das sieht das Bundesurlaubsgesetz (BurlG) vor. Der Resturlaub sollte dann spätestens am 30. März beginnen. Es gibt auch Tarifverträge die vorsehen, dass die Resturlaubstage bis zum 31. Mai des Folgejahres in Anspruch genommen worden sein müssen.

SWR1: Habe ich ein Recht auf Auszahlung von Resturlaubstagen?

Krieger: Auszahlen geht normalerweise nur, wenn das Arbeitsverhältnis endet. So sieht es das Bundesurlaubsgesetz vor. Es gibt dort folgende Regelung: Wenn das Arbeitsverhältnis beendet wird und Urlaub vorher nicht genommen werden konnte, ist dieser abzugelten. Der Hintergrund ist der "Erholungseffekt". Der Mitarbeiter soll sich mit dem Urlaub erholen können. Wer einfach nur Geld bekommt, kann sich nicht erholen. Deshalb wird Resturlaub eigentlich nicht ausgezahlt.

SWR1: Wie sieht es bei Kurzarbeit mit den Urlaubstagen aus - gibt es da Sonderregelungen, die beachtet werden müssen?

Krieger: Nein, wenn der Urlaub vom Arbeitgeber gewährt wurde, dann ist der auch zu nehmen. Umgekehrt ist es auch so, dass Ihr Arbeitgeber Ihnen Ihren Urlaub nur aus dringenden Gründen verweigern kann. Ist der Urlaub gewährt, dann kann ein Mitarbeiter das nicht einfach wieder auf eigenen Wunsch hin ändern. Wenn ein Arbeitnehmer Urlaub in Zeiten von Kurzarbeit hat, ist das Urlaubsentgelt nach dem normalen Lohn zu berechnen und nicht nach dem Kurzarbeitergeld.

Was viele nicht wissen: Quarantänezeit kann nicht mit Urlaub verrechnet werden. Das ist oft so ein Thema, bei dem es heißt: Ihr habt Urlaub nicht nehmen können. Jetzt seid Ihr in Quarantäne - nehmt jetzt den Urlaub. Das geht nicht.

SWR1: Wenn ich meinen Urlaub in einem Risikogebiet gebucht habe, bekomme ich bei einer möglichen Quarantäne weiter meinen Lohn?

Krieger: Wer in ein Risikogebiet reist, der geht auch das Risiko ein, dass er nach seiner Rückkehr in Quarantäne muss. In diesem Fall kann er nicht zum Arbeitgeber sagen: Ich bin in Quarantäne und möchte Lohnfortzahlung. Das geht nicht. Falls allerdings das Urlaubsgebiet während der Reise durch das Robert-Koch-Institut zum Risikogebiet erklärt wird, dann ist es etwas anderes. Wer dann zurückkommt und in Quarantäne muss, hat zunächst den Anspruch auf Lohnfortzahlung. Allerdings muss man dabei differenzieren: Kann derjenige seine Arbeit trotzdem noch machen? Im Homeoffice ist Quarantäne ja kein Problem. Ansonsten bekommt man, wenn man nicht krankgeschrieben ist und keine Symptome hat, nur eingeschränkt den Lohn oder nur das Nettogehalt nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG).

Das Gespräch führte Frank Jenschar.