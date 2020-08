per Mail teilen

Zurück aus dem Sommerurlaub stellt sich die Frage: Wohin mit den digitalen Urlaubsbildern? Wir haben einige Anregungen für Sie zusammengetragen.

Speichern

Grundsätzlich eine sinnvolle Entscheidung. Mit Hilfe eines Kartenlesegerätes oder eines USB-Kabels lassen sich die Bilder vom Speicherchip der Kamera oder aus dem Smartphone auf den heimischen Computer übertragen, dazu benötigen Sie auf einem Windows-PC lediglich den Dateimanager, auf dem Apple-Computer reicht "Apple Fotos".

USB-Sticks mit großer Speicherkapazität sind günstig und relativ haltbar. picture-alliance / Reportdienste Helmut Fohringer

Achten Sie beim Speichern auf die entsprechende Benennung, damit sie die Bilder später wiederfinden. Eine lokale Sicherungskopie auf einem schnellen USB-Stick, einer externen Festplatte oder auf einem NAS kann auch nicht schaden.

Ab in die Cloud

Eine andere Art der Speicherung ist das Ablegen der Bilder in der "Cloud", also einem Online-Speicher. Die Übertragung erfolgt entweder direkt vom Smartphone per App oder vom heimischen Rechner. Wir empfehlen letzteres, da solche Übertragungen durchaus ein paar Stunden dauern können.

Die iCloud ist ebenso wie Google Photos ein Teil der jeweiligen Smartphone-Betriebssysteme. picture-alliance / Reportdienste Daniel Reinhardt

Die Qual der Wahl beim Anbieter können wir Ihnen nicht abnehmen, möchten aber darauf hinweisen, dass es durchaus Unterschiede gibt: So bieten Google oder Amazon große Speicherkontingente kostenlos an, stehen aber wegen der Speicherung der Daten auf Servern im Ausland in der Kritik der Datenschützer. Kostenpflichtige Anbieter wie zum Beispiel "1und1" oder die "STRATO AG" garantieren dagegen für eine Speicherung Ihrer Daten im Inland und für die Einhaltung der hiesigen Datenschutz-Bestimmungen.

Interessant könnten auch "Beigaben" sein: So bietet zum Beispiel die Deutsche Telekom Festnetzkunden mit bestimmten Anschlüssen einen umfangreichen Online-Speicher an, den Sie bei Bedarf sogar mit Ihrem Router direkt verbinden können. So kommen, mit ein paar Klicks, die Fotos aus der Cloud auf dem heimischen Smart-TV zur Geltung.

Digitaler Bilderrahmen

Die "Tablet-Welle" hat dem digitalen Bilderrahmen auf dem Sideboard im Wohnzimmer schwer zu schaffen gemacht. Trotzdem gibt es ihn noch oder besser wieder. Allerdings kostet die Suche nach einem guten Exemplar etwas Zeit und wirklich brauchbare Geräte mit WLAN-Anbindung oder Full-HD-Display kosten um die 200 Euro. Wer es günstiger will, der stattet ein altes Tablet mit einer "Slide-Show-App" aus, speichert die Bilder auf einer Speicherkarte und stellt das Tablet mit Netzanschluss im Wohnzimmer auf.

Analog

Colourbox Colourbox/Montage SWR1

Bevor wir auf die analogen Bildsicherung eingehen, müssen wir etwas klären: Das Bildverhältnis. Moderne Digitalkameras nehmen im Digitalformat 4:3 oder 16:9 auf. Analoge Kameras und damit auch einige Digital-Labore belichten Bilder ab im Verhältnis 3:2. Das bedeutet im Zweifel, dass wichtige Teile des Bildes auf einem Ausdruck fehlen. Stellen Sie also entweder das Aufnahmeformat der Kamera auf ein Seitenverhältnis von 3:2 oder wählen Sie beim Ausdruck oder der Fotobestellung das passende Digitalformat. Weitere Ausführungen finden Sie unter anderem auf der privaten Seite des Fotografen Karl Suppan aus Österreich.

Ausdrucken

Gängige Home-Office-Drucker sind generell wenig geeignet um haltbare und qualitativ hochwertige Bilder in größeren Mengen kostengünstig zu erstellen. Eine Alternative können spezielle Fotodrucker sein. Klären Sie aber vor einer Anschaffung die Kosten pro Bild.

SB-Fotodrucker liefern gute und günstige Ergebnisse, man braucht aber etwas Zeit. picture-alliance / Reportdienste Norbert SCHMIDT

Einfacher, schneller und fast immer günstiger drucken die Fotodrucker, die in Supermärkten, Elektrogeschäften oder Drogerie-Märkten aufgestellt sind. Ein USB-Stick mit den gewünschten Bildern oder sogar nur das Smartphone reicht aus, um mit wenigen Klicks relativ kostengünstig an die Urlaubsfotos in Papierform zu kommen. Nehmen Sie sich allerdings etwas Zeit bei der Auswahl der Einstellungen, Ausschnitte und möglicher Verbesserungen und kalkulieren Sie zum Ende der Urlaubssaison eine gewisse Wartezeit für die Ausdrucke mit ein.

Online-Foto-Labore

Wem es nicht auf ein paar Tage ankommt, oder wer Wert auf eine besondere Haltbarkeit und ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als bei den Vor-Ort-Druckern legt, der lässt seine Bilder in einem Digital-Labor ausbelichten. Ales was sie dazu benötigen ist ein Computer, ein Smartphone oder ein Tablet-PC mit dem entsprechenden Programm des Anbieters. Im jeweiligen Programm werden die Bilder entsprechend eingepflegt, bei Bedarf bearbeitet oder verändert und nach Abschluss der Bestellung zum Anbieter über das Internet hochgeladen. Ein paar Tage später landet die Bestellung im Briefkasten.

Wer kann und wo möglich, denken Sie auch an den Foto-Service im Fotogeschäft. Sicher etwas teurer, aber persönlicher und sogar nachhaltig. picture-alliance / Reportdienste Simon Robin

Foto-Liebhaber werden in der Regel abseits des Labor-Mainstreams fündig. Auch hier gibt es diverse Online-Anbieter, die vor allem mit speziellen Zusatzangeboten wie zum Beispiel Schwarz-Weiß- oder Sepia-Bildern, Ausbelichtung auf speziellen Fotopapieren und so weiter punkten können. Natürlich sind in solchen Laboren die Bilder etwas teurer, der Vergleich lohnt aber trotzdem. Seriöse Kleinanbieter bieten dazu auch oft einen deutlich individuelleren Kundenservice, Über-Nacht-Bestellungen oder kostenlose Probebilder.

Fotobücher

Eine ebenfalls ansprechende Möglichkeit, Urlaubsbilder nicht in Vergessenheit geraten zu lassen stellt ein Fotobuch dar. Bereits für unter zehn Euro gibt es entsprechende Angebote. Für die Erstellung wird die Software des entsprechenden Anbieters am Computer oder Smartphone installiert oder ein Online-Editor genutzt. Das Fotobuch kommt dann per Post bequem nach hause. Stiftung Warentest hat jüngst diverse Anbieter gestestet. Während es qualitativ kaum Unterschiede gab, sorgten jedoch Sicherheitslücken bei der Nutzung der Anbieter-Plattformen für Kritik.

Ein Fotobuch kann auch ein tolles Weihnachtsgeschenk sein und so lange ist es nicht mehr bis Dezember. picture-alliance / Reportdienste Sven Pförtner

Spezielle Formate

Der Markt für spezielle Fotoformate oder Fotogeschenke ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Ob die mit dem Bild vom Lieblingsstrand bedruckte Brotdose, ein Kaffee-Pott mit einem starken selbsterdachten Spruch oder einer Leinwand mit mehreren Metern Durchmesser, alles ist möglich. Durch die große Konkurrenz gibt es zum Ferienende oft Sonderaktionen oder Rabatte. Der Vergleich lohnt immer und wer sicher gehen möchte, kein Schnäppchen zu verpassen abonniert am besten die jeweiligen Anbieter-Newsletter.