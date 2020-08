Bei viel Sonnenschein und hohen Temperaturen vermehren sich Blaualgen in Flüssen und Seen explosionsartig. Woran man sie erkennt und was sie so gefährlich macht.

Der Rhein bei Mainz erreichte in der ersten Augustwoche eine Temperatur von 25,3 Grad, die Mosel bei Palzem 24,5 Grad. Das Umweltministerium Rheinland-Pfalz musste deshalb eine erste Warnstufe ausgerufen. Damit müssen Unternehmen, die Kühlwasser aus Fließgewässern verwenden, Vorsorgemaßnahmen treffen, wie das Ministerium am Dienstag mitteilte. Kurzfristig sei eine Rheinwassertemperatur in Mainz von 27 Grad und damit die zweite Warnstufe möglich - ideale Bedingungen für die Blaualge. Was sind Blaualgen? Grundsätzlich gibt es in jedem Badesee oder Fluss Blaualgen. Es handelt sich dabei aber keineswegs um Algen, sondern um Bakterien, genauer gesagt um sogenannte Cyanobakterien. Erst das Zusammenspiel zwischen hohen Temperaturen und vielen Nährstoffen im Wasser führen zu einem vermehrten Aufkommen. Dann wird das Wasser trüb und je nach Stärke des Befalls bildet sich ein grünlicher Schleier auf der Wasseroberfläche. Gerade langsam fließende oder stillstehende Gewässer bieten für die Bakterien optimale Lebensräume. Hat sich ein Teppich aus olivgrünen bis blaugrünen Schlieren auf der Wasseroberfläche gebildet, entsteht außerdem ein leicht muffiger Geruch. So sieht ein Gewässer aus, wenn es stark von Blaualgen befallen ist. dpa Bildfunk Picture Alliance Warum sind Blaualgen gefährlich? Die meisten der mehr als tausend verschiedenen Arten von Cyanobakterien sind harmlos, einige wenige produzieren jedoch Gifte. Kommen die giftigen Blaualgen mit der Haut und den Schleimhäuten in Kontakt, dann kann es bei empfindlichen Personen zu Reizungen, Bindehautentzündungen oder Ohrenschmerzen kommen. Beim Verschlucken des Wassers drohen Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Fieber, aber auch Atemwegserkrankungen. Das Risiko verstärkt sich, wenn der Körper an mehreren Tagen hintereinander in Kontakt mit dem Gift kommt. Meist treten die Krankheitserscheinungen aber nur vorübergehend auf. Was tun bei Kontakt mit Blaualgen? Am wichtigsten ist es, sich gründlich zu duschen. Außerdem sollte man seine Badekleidung wechseln, da sich Algenbestandteile im Stoff verfangen können. Falls Symptome länger anhalten, sollte zudem ein Arzt aufgesucht werden. Das gleiche gilt, wenn Sie nach dem Baden Symptome zeigen, obwohl im See keine Blaualgen zu sehen waren. Vorsicht ist übrigens auch für Tierbesitzer angesagt. Hunde, die das vergiftete Wasser trinken, können leiden oder sogar sterben.