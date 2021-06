Was ist der Pride Month

Dass der "Pride Month" jedes Jahr ausgerechnet im Juni stattfindet, hat seinen Grund. Dabei wird auch an den Stonewall-Aufstand im Sommer 1969 erinnert, der heute als Meilenstein in der LGBTIQ-Bewegung gilt. Es war der erste bekannte Aufstand von queeren Menschen gegen Polizeiwillkür in New York.